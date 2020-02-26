【財政預算案2020】建制派正面評價預算案　促更全面落實基層勞工支援

▲ 財政預算案提及全民派發1萬元，各界表示歡迎。

財政預算案提及全民派發1萬元，各界表示歡迎。工聯會立法會議員黃國健形容，「預算案為社會帶來一點快樂」，但遺憾對基層勞工支援不足，冀提供臨時職位助失業人士。

多個建制派政黨今日都正面評價預算案，全部表態支持預算案。民建聯副主席陳克勤形容報告回應了市民對派錢的訴求，更建議港府將1萬元議案直接交上財委會審議，讓市民更快收到錢。自由黨主席張宇人則表示，至少給予新一份預算案98分，認為在「中小企融資擔保計劃」下，推出由政府作百分之百擔保的特惠低息貸款，可以紓緩企業資金短缺。

泛民方面，公民黨黨魁楊岳橋指，明言除非削減警隊開支，否則公民黨不會支持預算案。民主黨民主黨主席胡志偉表示，除了警隊開支問題，預算案有「兩個主要遺漏」，未能照顧18歲以下市民；並在支援企業措施上，仍有行業未能受惠，例如補習社、洗衣業等就算有資助，也只是輕微得益。

立法會張超雄批評，每人派1萬元不包括基層新移民，反而移民海外多年的港人卻合乎資格，建議政府成立300億失業援助金。

商界方面，總商會主席夏雅朗和香港工業總會主席葉中賢均表示，很高興看到政府採納了總商會的建議，推出措施紓緩企業現金周轉問題，同時刺激經濟。這些舉措可為企業暫時解決燃眉之急，避免裁員。香港中華總商會會長蔡冠深指出，支持預算案推出大規模紓困措施，期望政府能盡快落實各項措施，並簡化相關申請程序，讓市民大眾盡快受惠。中華廠商會認為，港府今次大手筆的赤字預算，體現了「因時而變，隨事而制」的務實態度。

記者：莫稼浩