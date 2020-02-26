【財政預算案2020】測量師學會回應預算案　促加快房屋供應

▲ 測量師學會回應財政預算案，促請政府加快公私營房屋供應。（林宇翔攝）

政府今日（26日）發表新一份財政預算案，香港測量師學會（學會）對此表示歡迎，並提出多項意見。

房屋土地供應

在房屋土地方面，學會樂見政府透過改劃房屋用地 、發展棕地及新發展區等措施增加房屋供應，但認為政府忽略短期房屋供應。

學會指預算案中提及在五個財政年度（從2019/20到2023/24）之間的公營房屋供應總量應為約10萬個，與最新的長期住房策略目標供應量約15萬個相比，供應總量不足7成，學會促請政府加快公營房屋以及私營房屋供應。

在土地供應方面，學會對政府推出為期3年的「土地共享先導計劃」表示歡迎。學會建議應清晰釐訂「首置」發展的定義、放寬修訂土地契約的修訂期及其後的5年申請限制、引入專家小組以更準確地審核和評估基建成本、及規劃社區配套設施交還的安排。

智慧城市

學會樂見政府重視智慧城市的發展，建議政府在發展智慧城市時，加強相關數據的私隱保障及實施的透明度，釋除公眾疑慮。

數碼化工作

對推動工程監督系統數碼化，學會對此表示歡迎，亦希望政府繼續加強工務工程成本監控工作，並考慮全面聘用獨立成本顧問，使各項工程能夠由工程策劃、開展前期至施工期間和工程結算，均可取得獨立的工程費用預算和進行成本監控。

支援建造業

學會樂見由建造業議會從徵費收入中撥出二億元，向為數約6,000個合資格中小企承建商及註冊分包商提供補助金。

學會期望政府增撥於職業及專上教育的資助學額及資源，增加專業及技術級人員之培訓，使更多有志投身建築及測量專業的年輕人得到栽培。

環境保護

學會對於政府有關環境保護的重視及推動減碳和綠色技術的發展表示支持，希望政府能增加支持物業管理界在大廈及設施管理方面的綠色發展，增加資源和支援，推動減碳活動，並給予業界關於綠色技術的培訓及支持，使大廈管理於環保、更持續發展和綠色減炭的實務上，有進一步成果。

責任編輯：陳梓蔚