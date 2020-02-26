【新冠肺炎】停擺積存逾千案　法院擬政府停止在家辦公後恢復運作

▲ 法庭積存案件逾千宗，司法機構將於政府停止在家辦工安排1周後恢復運作，料每日處理一周的案件。（陳健珊攝）

本港法庭受新冠肺炎（武漢肺炎）影響而停擺近1個月，待處理的案件堆積如山。據了解，西九龍裁判法院主任裁判官日前與業界開會商討，指司法機構將於政府停止在家辦工安排1周後，恢復正常運作，屆時裁判法院所有法庭將變為答辯庭，並預計每天處理法庭停擺一周期間的案件。



法庭停擺近1個月，積存的案件數量令業界不敢想像，估計積存案件逾千宗。據悉，西九龍裁判法院主任裁判官羅德泉日前與業界會面，商討法庭恢復正常運作後的安排。據知司法機構會於政府宣佈停止在家辦工安排1周後，恢復正常運作，而所有裁判法院重開後，會將所有審訊重新排期，所有裁判法院的法庭均會變為答辯庭，以處理法庭停擺期間積存的案件。



而原本排期於法庭停擺期間的審訊，則一律會押後至4月中之後，控辯雙方需就審期作商討，並提供4個建議審期供法庭考慮。而法庭停擺期間的審前覆核案件，則會以書面形式處理，控辯雙方需向法庭提交覆核問卷及雙方承認事實，以及提供4個建議審期供法庭考慮。



至於本來需於2月處理的已提堂舊案、還押中被告的案件及積存的新案，司法機構則提議以每日清理一周案件的安排處理，即例如星期一處理法庭停擺第1周的案件，如此類推，務求於1周內清理積存的案件。對於政府律師反映或有人手不足情況出現，主任裁判官表明會與管理層再作商討。



有大律師對於法庭的復工安排表示擔心，尤其是答辯法庭內必定人山人海，屬傳播病毒的高危地方，而涉及社運的案件亦往往吸引大批聲援人士到庭，法院內的擠逼情況令人擔心。有大律師建議應在本港零新增個案的14天後，才恢復法庭正常運作。

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記者：楊詠渝