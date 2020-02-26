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【財政預算案2020】教育開支比例下降　葉建源指情況令人擔憂

社會 20:02 2020/02/26

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

教育界立法會議員葉建源指，教育開支佔政府整體開支比例較去年出現明顯減幅，情況令人擔憂。（梁偉榮攝）

財政司司長陳茂波今日（26日）公布新一份財政預算案，教育界立法會議員葉建源批評，今年新增的教育政策和經常開支非常少，教育開支佔政府整體開支比例，更明顯下降4.7個百分點，形容情況令人擔憂。

葉建源指出，今年新增的教育政策和經常開支非常少，今年的教育經常開支增長雖保持平穩（7.2%），但仍較整體為低；教育總開支預算更出現13.2%的實質跌幅，是少有總開支減少的政府部門；而教育總開支預算佔政府總開支只有14.5%，與去年的19.2%有4.7個百分點的明顯減幅，提醒政府教育乃是對未來的投資，趨勢令人擔憂。

葉建源指出，預算案具體增加的教育開支只有寥寥數項，包括為2021年度文憑試學校考生代繳考試費、為大學本科生及研究生安排STEM短期實習等，但形容這些都是良好的措施，建議改為經常性支出。

他亦提及，新冠肺炎疫情令市民感受到大學醫療科研及培訓的重要性和緊逼性，建議政府將早前因建制派反對而抽起兩項關於理大、中大及港大的醫護教育工程撥款，盡快提交財委會通過。

他歡迎預算案宣布向所有香港永久性居民派發1萬元津貼，可回應社會期望，也幫助大量失業、減薪及放無薪假期的市民，冀政府從速落實撥款，以濟市民燃眉之急。

【財政預算案2020】陳茂波財政預算案2020重點 財爺派糖你有沒有受惠？【不斷更新】

責任編輯：馮琪雅

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