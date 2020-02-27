【齊心抗疫】沙士康復者疫境自強運動重生 石硤尾主教山建晨運樂園助人

▲ 69歲的蘇志強是沙士康復者，在石硤尾主教山建個晨運樂園，自己做運動之餘也讓街坊享用。

新冠肺炎（武漢肺炎）持續，人心惶惶，就像17年前的沙士一樣。不少沙士康復者多年來身體上，仍承受者後遺症帶來的影響，其中一位康復者是今年69歲的蘇志強，他就選擇積極面對，自己在石硤尾主教山打造了一個晨運樂園，自己做運動之餘也讓街坊享用。

他自言沙士當年並沒有帶走他，十分感恩決定要幫助人，尤其在新冠肺炎肆虐下，希望帶給大家正能量。

▲ 蘇志強聽取長者的意見，在3年前打造山腳下的公園，更添上多部機器，還放置太陽傘，讓老友記不用日曬雨淋。（湯炳強攝)

沙士後遺症令健康大不如前

笑容親切、面色紅潤、聲如洪鐘的蘇志強，估不到從前是沙士患者，就因這場疫症，原本是五金廠老闆的他，被迫把工廠關關門大吉。

2003年沙士忽然來襲，一直身體健康的蘇志強估不到自己會成為其中患者。他說：「好記得是4月1日那天，叔叔跌倒被送入醫院，我起初都有猶疑去不去探他，但覺得戴口罩去應該安全，但可惜我在醫院換口罩時忘記洗手，便不幸感染沙士。」

當時他入住隔離病房，跟家人不能見面，只能靠電話溝通，「我躺在床上很難呼吸，因為肺部已花晒，講兩句話已喘氣，我覺得離死亡很近。」後來得到醫護人員悉心照顧，先後在醫院及療養院住了2個月。

屬工作狂的他一心返回工廠繼續工作，卻發現身體狀況大不如前，「由於醫治期間我吃下大劑量的藥物，記憶及視力明顯差了，全身亦有痛楚，根本再無法工作。」

蘇志強當時心情很灰，但當想起4個仍在讀書的仔女及太太，便積極起來，尋求各種的治療，「中醫、物理治療，還有各大小的健康講座，總之聽到有甚麼方法可以醫到我，我就會去試，但可惜效用一般。」

婆婆帶上山扭轉人生命運

蘇志強需定時回醫院覆診，醫生提議他多做運動，於是他到球場緩步跑，但第一天因跑姿不正確傷及筋膜，雙腿痛了3年。第二天他惟有改步行，期間遇上一位老婆婆，「我話俾她知我的情況，婆婆便提議跟她一起上山，我便決定一試。」

婆婆帶了他到太子警察遊樂會後的小山坡，街坊稱作主教山，要步上三百多級石階才到山頂，到達山頂後發現這裏有很多大樹，不少公公婆婆在打太極、六通拳，是一片幽靜的小天地。

▲ 蘇志強說自己最近經常打乒乓波，弄到肩周炎，於是用上他自己設計具回力作用的拉繩，效果十分理想。（湯炳強攝)

後來蘇志強回到家，發覺精神很好，於是他想了又想，終於想到原因，「我相信是清新的空氣，因我傷了個肺，清新空氣對我的肺有莫大幫助。」

從此，他便每天早上6時上山，風雨不改，精神愈來愈好，體力慢慢恢復，「我以前上山要休息3次，之後休息一次就可上完。」

由於蘇志強仍然一周要返醫院做二、三次物理治療，他便靈機一觸，如果在山上吸着新鮮空氣做治療，可能會事半功倍，於是他便開始把一、兩件的健身器材帶上山。

▲ 這部健身器最受長者歡迎，可以碌腰及碌小腿等等，蘇志強說對腰痛有紓緩作用。（湯炳強攝)

「當時上山的路很長，有成三百幾級樓梯，由於機器太大件，不能一次過取，我就像螞蟻搬家逐件零件搬，上去後才裝篏；還要搬水及泥土，又要取工具，都幾辛苦。」

蘇志強發覺自家製的健身器材，有不少長者都會使用，於是他便陸續自製其他健身機械，前後共用上11年時間打造了這個健身的晨運樂園。

4年前，蘇志強發現一些長者因年老原因不能再上山，於是構思在山腳下建多一個晨運場，更跟一眾行山友談及這建議，竟獲不少人響應，更自組義工隊一起工作，很快便打造了另一個樂園。

▲ 除了長者到主教山晨運樂園外，還有不少街坊，個個見到蘇志強都會主動跟他打招呼。（湯炳強攝)

蘇志強說：「沙士不帶走我，我很感恩，所以希望幫助到其他人。今年疫症再出現，希望老友記多做運動，鍛練好身體，避免受感染。」

用人家開心掩蓋自己的傷痛

17年過後，蘇志強身體還時有痛楚，有時心情亦會受影響，「其實我的傷痛是永遠帶不走，但我幫助人很開心，好似有很多長者話我知用了健身器材後，身體好了很多，甚至試過有長者向我鞠躬致謝，我當時真係開心到喊，我用人家開心事蓋過自己不開心的事，可忘記痛苦。」

今年疫症重臨，蘇志強這次又如何面對，「起初都會好驚，但想深一層發覺擔心都無用，大家也不用太恐慌，因細菌無處不在，又有很多不知名的菌，只有做好個人衛生。」

▲ 蘇志強說很感激這班義工團隊，沒有他們就沒有今天的主教山樂園。（湯炳強攝)

蘇志強說戴口罩很重要，但並非一定保你平安，還要經常洗手。「香港人煙稠密，病菌會很容易傳染，要經常戴口罩。我為何會感染沙士，就因無洗手換口罩，所以要經常洗手。當年董太叫大家『洗手洗手洗手』的畫面，成為眾人多年來的笑柄，我自己當年都有份笑她，其實董太的說法是十分正確的。」

蘇志強又說當年沙士，大家會洗潔家居，政府又洗街洗後巷，但沙士過後，大家又似乎忘記了，其實應該要持之以恒，令城市更衛生。

記者：招美寶