【財政預算案2020】錢大康歡迎推動研發政策　冀STEM實習計劃擴至創意媒體及設計

▲ 浸會大學校長錢大康歡迎政府關於推動研發的政策，包括進一步發展數碼港以及科學園的設施。（資料圖片）

【財政預算案2020】錢大康歡迎推動研發政策

財政司司長陳茂波今日（26日）公布新一份財政預算案，浸會大學校長錢大康歡迎政府關於推動研發的政策，包括進一步發展數碼港以及科學園的設施，以及針對人工智能和醫療科技等特定範疇的InnoHK創新香港研究計劃。

預算案亦提出預留4,000萬元，為本地大學STEM課程的本科生及研究生，安排短期實習，錢大康認為該計劃可提供極佳機會培訓學生並提升他們的競爭力，希望實習計劃能擴展至其他與STEM相關的範疇，例如創意媒體和設計。

此外，浸大歡迎對於電影業的支持，讓更多才華橫溢的浸大電影畢業生，能夠在電影行業發揮創意，建議將「電影發展基金」理念延伸至其他文化產業，例如視覺藝術及音樂等。

浸大亦歡迎預算案闡述對中醫藥發展的支援，浸大認為興建本港首間中醫院，有助長遠而言把中醫藥在香港發展成一個現代化及以科技為本的範疇，並提供需求殷切的臨床服務、人才培訓和臨床研究。浸大期待有機會參與首間中醫院的營運，進一步為香港的中醫藥發展作出貢獻。

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責任編輯：馮琪雅