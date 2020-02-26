  • 20°C
香港時間 : 2020227日 (週四) 07:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【財政預算案2020】錢大康歡迎推動研發政策　冀STEM實習計劃擴至創意媒體及設計

社會 20:16 2020/02/26

分享：

熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

浸會大學校長錢大康歡迎政府關於推動研發的政策，包括進一步發展數碼港以及科學園的設施。（資料圖片）

【財政預算案2020】錢大康歡迎推動研發政策

財政司司長陳茂波今日（26日）公布新一份財政預算案，浸會大學校長錢大康歡迎政府關於推動研發的政策，包括進一步發展數碼港以及科學園的設施，以及針對人工智能和醫療科技等特定範疇的InnoHK創新香港研究計劃。

預算案亦提出預留4,000萬元，為本地大學STEM課程的本科生及研究生，安排短期實習，錢大康認為該計劃可提供極佳機會培訓學生並提升他們的競爭力，希望實習計劃能擴展至其他與STEM相關的範疇，例如創意媒體和設計。

此外，浸大歡迎對於電影業的支持，讓更多才華橫溢的浸大電影畢業生，能夠在電影行業發揮創意，建議將「電影發展基金」理念延伸至其他文化產業，例如視覺藝術及音樂等。

浸大亦歡迎預算案闡述對中醫藥發展的支援，浸大認為興建本港首間中醫院，有助長遠而言把中醫藥在香港發展成一個現代化及以科技為本的範疇，並提供需求殷切的臨床服務、人才培訓和臨床研究。浸大期待有機會參與首間中醫院的營運，進一步為香港的中醫藥發展作出貢獻。

【財政預算案2020】陳茂波財政預算案2020重點 財爺派糖你有沒有受惠？【不斷更新】

責任編輯：馮琪雅

相關文章

【財政預算案2020】教育開支比例下降　葉建源指情況令人擔憂
20:02 2020/02/26
【財政預算案2020】教育開支比例下降　葉建源指情況令人擔憂
【財政預算案2020】政府明年續為文憑試考生代繳考試費　料4至5萬名考生受惠
13:08 2020/02/26
【財政預算案2020】政府明年續為文憑試考生代繳考試費　料4至5萬名考生受惠
【財政預算案2020】4,000萬元鼓勵STEM課程學生實習　料800至1000人受惠涵蓋海外創科公司實習
14:01 2020/02/26
【財政預算案2020】4,000萬元鼓勵STEM課程學生實習　料800至1000人受惠涵蓋海外創科公司實習
陳茂波 財政預算案 錢大康 香港浸會大學 設計 短期實習

最高瀏覽

【派錢1萬】財政預算案向香港永久性居民派$10,000　解構身份證「三粒星」不等於「永久居民」
12:35 2020/02/26
【派錢1萬】財政預算案向香港永久性居民派$10,000　解構身份證「三粒星」不等於「永久居民」
【台灣復課】台灣中小學首日復課578名學生發燒　教育部長： 發燒學生已安排隔離就醫
18:21 2020/02/26
【台灣復課】台灣中小學首日復課578名學生發燒　教育部長： 發燒學生已安排隔離就醫
【怪獸家長】日本30歲男仍與媽媽共浴　風俗場所員工：有母親「監場」至兒子完事
14:32 2020/02/26
【怪獸家長】日本30歲男仍與媽媽共浴　風俗場所員工：有母親「監場」至兒子完事