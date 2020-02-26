【財政預算案2020】陳茂波預測五個財政年度錄財赤　新增經常性開支項目或添難度

▲ 財政司司長陳茂波預測未來五個財政年度財赤，未來考慮調整稅率，一次性寬免措施規模或逐步縮減。（林宇翔攝）

財政司司長陳茂波預測未來五個財政年度財赤，未來考慮調整稅率，一次性寬免措施規模或逐步縮減。政府消息人士指，為了「節流」，未來若要新增經常性開支項目時更認真審視。

直至2024至25年財政年度、即未來5年的中期財政預測，港府帳目預料持續錄得赤字，政府財政儲備受拖累跌至9千多億元，相等於政府開支15至17個月。

2020至21年財政年度的赤字，擴大至1,391億元，相等於GDP中的4.8%。陳茂波昨日在立法會宣讀預算案時指，下個年度的總收入預計為5,725億元，地價收入預算為1,180億元，較上年度修訂預算下跌百分之16.6%；印花稅收入預算則為750億元，較上年度修訂預算上升19%。

下個財政年度赤字金額屬歷來最高，陳茂波及後在記者上指，如將同一財政年度的收入，即包括發行綠色債券所得的195億元、從房屋儲備金回撥的220億元，及將一次性紓緩措施剔除，赤字約為590億元，相等於GDP的2%。

至於會否擔心下年度的財赤預算影響國際機構對本港的評級，陳茂波強調，應剔除綠色債券及房屋儲備金回撥的金額，又指現階段不適宜判斷香港經濟是否面對結構性赤字。

香港會計師公會認為，若把一次性的收入及紓困措施剔除，赤字將約為本地生產總值的2%，是國際間可接受的水平、即一般不高於3%。即使受疫情影響政府要作額外支出，情況尚可接受，香港的財政狀況應足夠支持政府在經濟逆周期下的民生支出。

而本年度政府帳目15年來首次見紅，錄得赤字約378億元，佔本地生產總值（GDP）1.3%，截至3月底，財政儲備預計有11,331億元，相當於22個月政府開支。

受中美貿易關係發展、新型肺炎疫情及過去半年社會事件影響，陳茂波表示本港經濟今年面對極大的內外挑戰，短期內難言樂觀，考慮到財政措施的提振作用，預測今年香港經濟的實質增長介乎負1.5%至正0.5%。在通脹方面，陳茂波綜合各項因素，預測今年整體通脹率，與基本通脹率分別回落至1.7%及2.5%。

不過，政府消息人士指，有關今年GDP經濟預算，需要基於社會運動不再持續、中美關係緩和及疫情在幾個月內可受控等因素，否則預測本港經濟發展會更差。

記者：劉螢諭