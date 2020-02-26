【財政預算案2020】預算案寬減100%利得稅　有證劵業人士要求下調利得稅至10%

▲ 新一份財政預算案的「撐企業」措施涉183億元，包括寬減100%利得稅，上限為2萬元，全港14.1萬名納稅人受惠。（資料圖片）

新一份財政預算案的「撐企業」措施涉183億元，包括寬減100%利得稅，上限為2萬元，全港14.1萬名納稅人受惠，當中5.7萬人毋須繳交利得稅。有證劵業人士要求下調利得稅至10%。

耀才證券主席葉茂林表示，本港經濟飽受中美貿易戰、社會運動及疫情肆虐的負面影響，建議政府將利得稅稅率由16.5%下調至10%。全球投資者因受惠於稅率下調的政策，將資金重投香港，會激活本土經濟，有助本港長遠健康發展。

除了利得稅，預算案亦建議，寬減2020至21年度全年4季非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5000元為上限，其後兩季則以每戶每季1500元為上限，估計惠及42萬個非住宅物業，政府收入因此將減少32億元。政府估計，非住宅物業有73.1%及38.7%業主，分別在首兩季及其後兩季毋須交差餉。

公司註冊處將全面寬免公司的周年申報表登記費（逾期登記除外），為期2年，預計有關措施將惠及約140萬間公司。同時，政府亦寬免2020至21年度的商業登記費，150萬名業務經營者受惠，政府收入因此將減少30億元。

預算案亦延續去年宣布的紓困措施，包括減免非住宅用戶額外4個月75%的應繳水費及排污費，每戶每月減免額上限分別為2萬元及1.25萬元；補貼合資格的非住宅電力用戶額外4個月每月75%的電費開支，每戶每月補貼上限為5000元等。

陳茂波昨指，推出一系列措施不但能夠撐企業，同時亦有助保住300多萬打工仔的飯碗，呼籲各僱主與員工共度時艱。

記者：莫稼浩