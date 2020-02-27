法國推理片《叛譯同謀》　燒腦劇情寫人性黑暗

▲ 《叛譯同謀》講述9名翻譯員被困密室翻譯暢銷小說，由此展開故事。

法國片《叛譯同謀》（The Translators）燒腦劇情與真假難分的懸念迭起，最後結局才揭盅主腦的「陰謀」，顛覆整個故事，教觀眾驚喜。翻譯本vs解讀空間，何嘗不是譯者與讀者、引伸至導演與觀眾的一場鬥智遊戲？

法國新晉導演Régis Roinsard繼凱撒獎提名電影《打字夢女神》（Populaire）後磨刀7年的新作《叛譯同謀》，講述9名來自世界各地的翻譯員受聘翻譯一本即將全球同步推出的暢銷小說三部曲最終章，被出版社經理Eric安排住進豪華但守衛森嚴的地牢密室進行翻譯工作，期間不得離開，並沒收一切電子儀器。

▲ 法籍烏克蘭裔的奧嘉古莉寧高（Olga Kurylenko）演俄羅斯翻譯員Katerina，身份神秘莫測。

怎料絕密手稿的前十頁翻譯本竟突然在網上流出，洩密者就在他們當中，Eric更被勒索巨額款項，否則新作結局就會公開，令出版社蒙受巨額損失，Eric不惜一切誓要把叛譯者揪出來，誰是幕後黑手？

受Dan Brown啟發

本片跟導演前作《打字夢女神》同樣跟文字有關，但他指兩者其實都不完全是講寫作：「我是由記錄開始創作故事，因為我想自己的作品有如親臨其境。如《打字夢女神》，我深入研究女秘書的世界及打字比賽；《叛譯同謀》則和5個翻譯員面談過，從而了解他們的日常工作、深入地感受翻譯著作的世界。」

▲ 憑主演《X你的世界末日》而廣為人識的英國演員Alex Lawther，戲中表現出色。

創作緣起原來真的與一本暢銷書有關：「我看過一篇文章講及有關12個翻譯員被鎖於意大利某地牢去翻譯Dan Brown作品《地獄》 （Inferno）的過程。我震驚於一本小說竟如稀世奇珍般受保護，於是我想到：這本書在如斯嚴密的監控下萬一被偷？偷書者要脅一筆贖金，否則就把原著放上網？此種種令我啟發到本片主題！」