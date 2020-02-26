【口罩工廠】Mask Factory港產口罩將面世　首批試驗產品贈給清潔工及長者

▲ 「Mask factory口罩工廠」今晚在facebook指，港產口罩即將出品，試產正在進行中。

新冠病毒（武漢肺炎）疫情持續，本地口罩供應緊張，出現一罩難求現象，有港人在港自設廠房，改名「Mask factory口罩工廠」將以良心價出售自家製口罩，期望助港人渡過難關。「Mask factory口罩工廠」今晚在facebook指，港產口罩即將出品，試產正在進行中。

據「Mask factory口罩工廠」的facebook帖文指，「Mask Factory Special Edition」口罩將以每盒20個的模式生產，首批試產產品將會捐贈給前線清潔工人、老人、基層人士，有相關慈善機構有興趣可透過facebook inbox聯絡，只待衞生報告一出即會開始捐贈的活動。

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除了「Mask factory口罩工廠」外，香港大學化學系博士、前香港中文大學講師鄺士山（Dr K Kwong）及大型網購平台HKTVmall早前亦宣布將在港生產自家製口罩。當中，由Dr K Kwong所研發的可重用、隔病毒口罩，其研發團隊表示，現時已進入準備量產的最後衝刺階段，預期3月中可正式量產，每月最少可生產200萬塊濾芯，並逐步提升至300萬塊的目標，將定價為全民可負擔，價錢與銷售詳情將於日內公佈。

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而本港大型網購平台HKTV mall早前亦宣布，大批口罩內層的Filter日前已經到貨，數量足夠製造超過100萬個口罩，加上HKTV mall老闆王維基早前親自前往台灣斥20萬美金購入口罩製造機，預計將在月內交貨，有望在香港設生產線。

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責任編輯：羅嘉欣