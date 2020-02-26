【財政預算案2020】減100%薪俸稅上限2萬元　月薪3萬加單身享盡退稅

▲ 財政預算案續推寬減百分百薪俸稅及利得稅，維持上限2萬元。(陳靜儀攝)

新一份財政預算案大幅派糖，續推寬減百分百薪俸稅及利得稅，維持上限2萬元，即一個年薪約35.5萬元（月薪約3萬元）、若只享有基本個人免稅額的單身人士，即毋須交稅。

消息人士提醒，維持有關紓困措施是基於目前經濟狀況非常惡劣，相信可以減輕市民負擔。但商界及中產對退稅額維持去年2萬元上限感失望，指目前經濟受到中美貿易戰、本地社會政治事件及新冠肺炎疫情三重打擊，應加大力度支援中產。

財政司司長陳茂波在今年預算案中，雖未有調整或加大任何免稅措施，但就宣布寬減2019/20年度百分百薪俸稅和個人入息課稅，上限為2萬元，料全港195萬名納稅人受惠，政府收入將減少188億元。

根據稅務局的薪俸稅稅款計算表，以一個年薪約35.5萬元（月薪約3萬元）的單身打工仔計算，若只享有基本個人免稅額，就可盡享上限2萬元的退稅款額，完全毋須交稅。至於一名已婚、並有未成年子女需供養的3人家庭，年薪約60.7萬元（月薪約5萬元）或以下，亦不用繳交稅項。

對比2011至12年預算案大手筆派6千元時期，政府都未有寬減百分百薪俸稅及利得稅措施，惟今年出現過千億赤字，政府卻「雙管齊下」。消息人士解釋，政府在衡量公共財政負擔及香港目前經濟環境後，才決定維持有關退稅措施，又指1,391億財赤中，有近1,200億都是一次性紓困措施，並無損香港整體競爭力，相信不會對本港信貸評級有重大影響。

不過，有政黨就對薪俸稅及利得稅無任何「加碼」措施感失望。經民聯副主席林健鋒昨指，預算案對中產措施仍然不夠全面，支援力度仍然可加強，希望政府可加大退稅額，建議退稅上限應達4萬元，減輕中產的財政壓力。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓批評，在目前市道蕭條下，有關退稅建議與2018至19課稅年度、香港經濟尚未受到三重打擊時前的寬免額一樣，完全沒有增加，實在令人費解；認為即使計及全民派錢1萬元，對中產及專業人士的支援力度仍是嚴重不足，建議減免2019/20課稅年度的100%薪俸稅、利得稅及個人入息課稅上限增至8萬元。

記者：李淇