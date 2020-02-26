【新冠肺炎】 新增6宗一半涉北角佛堂　居紅山半島男在家工作二代傳播中招

▲ 位於北角美輪大廈的福慧精舍被驗出經書、跪墊及洗手間水龍頭帶病毒。（陳國峰攝）

衞生防護中心在晚上確定本港今日（26日）總共新增6宗新冠肺炎確診個案，當中一半即3宗涉及北角「疫點」美輪大廈「福慧精舍」佛堂，至今累計個案達91宗。

【新冠肺炎】首次有16歲青年確診從鑽石公主號返港 住大坑瑞士花園的外傭也感染

【新冠肺炎】確診個案逾兩成人居於港島東 一文看清小西灣至北角的感染群組

26歲男病人居紅山半島

今日下午初步確診的26歲男子，至晚上亦確診，他為第76宗個案、是曾往佛堂57歲女子的26歲兒子，病人過往健康良好，居於大潭紅山半島第一期，他本月20日出現發燒和咳嗽，並於翌日到養和醫院門診部求醫，本周一（24日）到律敦治醫院求診並入院接受治療。

▲ 港島南紅山半島豪宅區相繼有一對母子確診感染新冠肺炎。（資料圖片）

中心指出男病人的呼吸道樣本證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，現時情況穩定，潛伏期內沒有外遊，主要留家工作，亦沒有到訪「福慧精舍」佛堂，其同住的父親、二哥和家傭沒有出現病徵，已被安排接受檢疫。

佛堂義工確診住北角健威花園

涉及佛堂確診個案，亦包括一名49歲女子，為家庭主婦，與丈夫及兒子同住北角英皇道560號健威花園，她是福慧精舍的義工，每朝6至8時都會佛堂進行清潔，上周六（22日）最後一日到佛堂清潔，但2日前已開始咳和喉嚨痛，22日主動致電衞生署並獲安排入住東區醫院，其肺部電腦掃描有異常情況。她平日主要留在家，平時會到北角春秧街街市買菜。

女病人本月18日起出現咳嗽帶痰和喉嚨痛，獲中心安排救護車轉送東區醫院，並於2月23日入院接受治療，情況穩定病人於潛伏期內沒有外遊，其同住的丈夫及兒子沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

【新冠肺炎】北角佛堂水龍頭及經書驗出病毒 德國研究：病毒死物最長存活9天

80歲住美輪大廈老翁中招



另一宗為一名80歲老翁，為本月23日確診第74宗個案的丈夫，他有長期病患，居於北角書局街1至25號美輪大廈。病人昨日（25日）出現發燒和咳嗽，同日到東區醫院入院接受治療，現情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊，亦沒有到訪「福慧精舍」佛堂，其同住的女兒因出現病徵，也被送往東區醫院接受治療，其外孫女以及家傭則沒有出現病徵，已被安排接受檢疫。

16歲確診為現時最年輕患者



另外3宗則涉及由鑽石公主號返港檢疫的一對姊弟，分別為21歲及16歲，他們過往健康良好，均曾於上月25日至2月22日逗留在郵輪，並乘坐港府安排的第三班包機於本月23日抵港，並入住火炭駿洋邨，該姊本月12日曾發燒，弟則於本月17日起間歇出現流鼻水徵狀；兩人同遊的親人，包括父母及外祖父已於日本確診並正在當地接受治療，而妹妹沒有出現病徵，正於駿洋邨檢疫中心接受檢疫。

【新冠肺炎】何栢良：鑽石公主號返港人士或有更多人確診

馬會會員女傭也感染新冠肺炎

至於第85宗個案、60歲周姓女商人的家傭昨亦確診，她本月16日出現發燒，本月22日及24日向同一名私家醫生求醫，昨獲中心安排入住律敦治醫院接受治療，其後亦確診。病人於潛伏期內沒有外遊，其僱主丈夫、僱主兒子及另一名家傭沒有出現病徵，已被安排接受檢疫。

【新冠肺炎】養和醫院初步確診女子為馬會會員 曾訪山光道會所美食廣場及商店



衞生防護中心發言人表示根據中心的初步流行病學調查顯示，本地社區中出現群組個案，涉及一些多人的聚餐及聚會，提醒市民應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，並盡量與他人保持適當的社交距離。

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

責任編輯：楊玉珠