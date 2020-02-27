【鑽石公主號】黎芷珊落船完成28日隔離　承諾旗下眼鏡店不裁員不減薪

▲ 黎芷珊堅持疫情下不裁員不減薪。

新冠肺炎（武漢肺炎）持續，當中鑽石公主號更累計超過600人受感染。黎芷珊亦曾乘搭鑽石公主號，不幸中的大幸是黎芷珊今次選擇短程旅行，早在1月底已落船，而她即自我隔離。而且為安全起見，她完成14日隔離後，主動要求再隔離14日。

早前黎芷珊跟著名作家陶傑、張寶華與友人當日曾乘坐鑽石公主號郵輪，2月初証實有乘客確診後，在1月25日登船的芷珊，在5日後已經下船，亦有進行自我家居隔離。

當時黎芷珊接受TOPick訪問，表示身體並無大礙，也無病發症狀。芷珊稱家中物質足夠，每天都是上網買日用品。

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▲ 黎芷珊早前跟張寶華、陶傑等同坐鑽石公主號，之後進行自我家咕隔離。（取自facebook )

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日前已完成自我檢疫期的芷珊，被傳媒拍到她出外購物，做足外出防疫準備的芷珊，慶幸身體未有大礙。

黎芷珊因知道有患者在14日隔離期後先確診，因此她完成首輪隔離後，向跟進的醫護人員提出自我再隔離多14天，現在已完成第二輪隔離。

黎芷珊向傳媒表示，自下船至今沒有頭暈發燒症狀，她不少朋友如楊千嬅亦有來電慰問，現已是安全期，她更關心其他現已下船的乘客健康，又指日本今次處理手法不當，令乘客被困船上，更易有交叉感染風險。

▲ 芷珊經營的眼鏡店，在疫情下生意尚有增長。（取自IG )

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下月生日的芷珊，也會暫停社交活動，不會跟友人慶生，她表示最快3月底才有新工作，同時她投資的眼鏡店，在疫情下暫時營業額尚有增長，不過現時市道環境下，生意也要步步為營。

良心老闆芷珊更堅持，現時不會裁員，不會減薪，跟員工同度時艱。

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