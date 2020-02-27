吸走健康隱患 守護全家大小

疫症一觸即發，為外出做好準備之餘，家居的衞生同樣重要，特別是現時因停課及在家工作，留在家的時間長了，實在需要為家居進行深層清潔，立即教大家挑選吸塵機有哪些不可不知的秘技。

別以為室內比室外乾淨，其實家中有很多看不見的健康威脅，如藏於家具、寢具的塵蟎排泄物、皮屑和微塵等，統統都是對過敏症狀的幕後黑手。

完全密封過濾 捕捉PM0.3微粒

要避開無處不在且非肉眼可見的微塵和致敏原，單靠掃地、抹地實在難以清理。Dyson V11 Torque Drive備有3種專為不同的清潔任務而設的清潔模式，方便隨時平衡電力及使用時間之餘，其V11數碼摩打驅動，整合數碼摩打每秒可旋轉刷頭60次，令硬刷毛深入地毯，清除頑強污垢，其防靜電碳纖維可捕捉硬地板中的微塵，加上採用了專利氣旋分離技術，有效分離如花粉及細菌等微粒，並將其收集至集塵筒內。

▲ Dyson無線吸塵機具備強大吸力，捕捉並鎖住99.97％小至PM0.3嘅微粒，更備有多款吸頭，針對不同位置進行深層清潔。

要做到深層清潔家居，單是將微塵、微粒收集至集塵筒內並未夠，更要考慮收集這些已清理的微塵、微粒時會否再次污染家居。Dyson V11完全密封的過濾系統有效捕捉99.97％小至PM0.3的微粒，排出更清潔的空氣，就可以免卻二次污染的問題，產品更獲Allergy Standards Limited認證為「適合哮喘及過敏人士使用™」，自然用得更放心。

▲ 全新智能感應吸頭可自動調整吸力，適用於地毯同硬地板。

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