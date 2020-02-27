【網球女神】32歲舒拉寶娃退役　自小與母親相隔成就網壇一姐

▲ 現年32歲的俄羅斯籍網球天后舒拉寶娃，昨晚突然公布退役消息。

現年32歲的俄羅斯籍網球天后舒拉寶娃，昨晚(26日)於Instagram上載一張童年時打球的照片，突然公布退役消息。5項大滿貫得主舒拉寶娃憑出色球技及漂亮外表，成為不少人心目中的一代女神，「網球讓我看見世界，也讓我認識自己，是我過往試驗自己，量度自己成長的標準。無論我下一座山是什麼，我都會不斷推動自己，不斷向上爬。」

近年受傷患困擾的網球名將舒拉寶娃，昨晚突然宣佈退役，這名前世界「一姐」在在instagram上載一幀童年照片，相中的她拿著球拍站在球場上，她形容網球是自己過往衡量成敗的標準，亦推動自己翻開生命下一章，她感性地表示，

網球呀，我要跟你說再見了，我會永遠想念你。

▲ 她於個人instagram上載一張童年時打球的照片，宣佈退役。（mariasharapova IG）

早在2016年，舒拉寶娃因未能通過藥檢，被罰停賽，她曾出自傳《Unstoppable: My Life So Far》，剖白了她童年時面對的刻苦訓練，成就出今日的驕人成就。

▲ 舒拉寶娃曾出自傳剖白了她童年時面對的刻苦訓練。（mariasharapova IG）

自小離鄉別井 穿師姐舊衫學網球

舒拉寶娃自小就被發現充滿打網球的天分，為了其網球夢，她7歲時就要離鄉別井，跟隨父親到美國佛羅里達州生活，入讀著名的波利泰尼網球學院（Nick Bollettieri Tennis Academy）接受訓練。

當時他的父親身上只有700美元，移居美國後亦只能在當地做低收入的工作為生。舒拉寶娃在學院受訓時，只能被逼拿取「師姐」古妮高娃（Anna Kournikova）的舊衣服學習打網球。

舒拉寶娃在自傳中說，自己亦不明白那時候，每當自己需要衣服時，總是被塞了一堆古妮高娃以前穿過的舊衣服。

這些衣服總是很緊身，或印了一些動物圖案，完全不符我的審美觀。

她亦直言，初來美國生活的兩年，是災難般的兩年。

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與母親相隔兩地 磨練出堅強性格

難捱的是，她的母親因簽證問題要留在俄羅斯，未有同行，母女兩人被逼分隔兩地，只能靠通電話及寫信來聯絡。

舒拉寶娃在書中說，只能每星期打一次電話給媽媽，由於電話費貴，她們的通話時間總是很短。

其實我並不能完全記得這些談話，但我能記得我每天給媽媽寫信，每封信的最後我都要寫三遍我愛你。

雖然非常思念母親，但她亦認為，是這段經歷練成了她堅強的性格。「如果你想哭的時候沒有母親在身邊，你就不會想哭了，你只能堅持。」

最終其母亦在舒拉寶娃定居兩年後，亦獲准入境美國，她坦言是人生中最快樂的一刻，只有在與母親再次見面後，才知道自己有多掛念對方。她亦說，與母親分隔兩地的日子令她成長成今日的自己。

那些經歷令我更硬朗，令我在場上很難被擊敗。

堅持自己 絕不埋怨

自傳中亦提到她與另一網球名將，「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）的關係。04年，她僅以17歲之齡，擊敗名將莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）奪得溫布頓冠軍，從此一夜成名。

兩人的關係後來成為傳媒焦點，舒拉寶娃在自傳中透露，有人曾聽到「細威」向朋友說過，「我永遠不會輸給這個八婆（I will never lose to that little bXXXh again）。」

相比曾出言恐嚇裁判的「細威」，她堅持自己的態度，就是從不埋怨，

我不埋怨，不會亂拋球拍洩憤，不會威脅裁判，亦不會輕易放棄比賽。如果你要打敗我，你必須每分必爭，因為我不會給你任何機會。

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5次奪得大滿貫錦標

舒拉寶娃17歲就首次奪得大滿貫錦標，在溫布頓公開賽女單封后，接下來的生涯，其後分別在2006年的美網、2008年澳網、2012及14年兩度在法網捧盃，奪得4個大滿貫錦標。她於2016年捲入禁藥醜聞，獲減刑後仍遭禁賽15個月，至2017年復出，但因受肩傷等傷患困擾，最終「舒娃」無法再重上高峰，於今年初的澳洲網球公開賽她在首圈敗予Donna Vekic出局，世界排名跌落369位，是2002年以來最低，這場比賽亦成為她生涯最後一仗。

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責任編輯：梁節儀