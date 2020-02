【網球女神】32歲舒拉寶娃退役　自小與母親相隔成就網壇一姐

▲ 現年32歲的俄羅斯籍網球天后舒拉寶娃,昨晚突然公布退役消息。

現年32歲的俄羅斯籍網球天后舒拉寶娃,昨晚(26日)於Instagram上載一張童年時打球的照片,突然公布退役消息。5項大滿貫得主舒拉寶娃憑出色球技及漂亮外表,成為不少人心目中的一代女神,「網球讓我看見世界,也讓我認識自己,是我過往試驗自己,量度自己成長的標準。無論我下一座山是什麼,我都會不斷推動自己,不斷向上爬。」

近年受傷患困擾的網球名將舒拉寶娃,昨晚突然宣佈退役,這名前世界「一姐」在在instagram上載一幀童年照片,相中的她拿著球拍站在球場上,她形容網球是自己過往衡量成敗的標準,亦推動自己翻開生命下一章,她感性地表示,

網球呀,我要跟你說再見了,我會永遠想念你。

▲ 她於個人instagram上載一張童年時打球的照片,宣佈退役。(mariasharapova IG)

早在2016年,舒拉寶娃因未能通過藥檢,被罰停賽,她曾出自傳《Unstoppable: My Life So Far》,剖白了她童年時面對的刻苦訓練,成就出今日的驕人成就。

▲ 舒拉寶娃曾出自傳剖白了她童年時面對的刻苦訓練。(mariasharapova IG)

自小離鄉別井 穿師姐舊衫學網球

舒拉寶娃自小就被發現充滿打網球的天分,為了其網球夢,她7歲時就要離鄉別井,跟隨父親到美國佛羅里達州生活,入讀著名的波利泰尼網球學院(Nick Bollettieri Tennis Academy)接受訓練。

當時他的父親身上只有700美元,移居美國後亦只能在當地做低收入的工作為生。舒拉寶娃在學院受訓時,只能被逼拿取「師姐」古妮高娃(Anna Kournikova)的舊衣服學習打網球。

舒拉寶娃在自傳中說,自己亦不明白那時候,每當自己需要衣服時,總是被塞了一堆古妮高娃以前穿過的舊衣服。

這些衣服總是很緊身,或印了一些動物圖案,完全不符我的審美觀。

她亦直言,初來美國生活的兩年,是災難般的兩年。

與母親相隔兩地 磨練出堅強性格

難捱的是,她的母親因簽證問題要留在俄羅斯,未有同行,母女兩人被逼分隔兩地,只能靠通電話及寫信來聯絡。

舒拉寶娃在書中說,只能每星期打一次電話給媽媽,由於電話費貴,她們的通話時間總是很短。

其實我並不能完全記得這些談話,但我能記得我每天給媽媽寫信,每封信的最後我都要寫三遍我愛你。

雖然非常思念母親,但她亦認為,是這段經歷練成了她堅強的性格。「如果你想哭的時候沒有母親在身邊,你就不會想哭了,你只能堅持。」

最終其母亦在舒拉寶娃定居兩年後,亦獲准入境美國,她坦言是人生中最快樂的一刻,只有在與母親再次見面後,才知道自己有多掛念對方。她亦說,與母親分隔兩地的日子令她成長成今日的自己。

那些經歷令我更硬朗,令我在場上很難被擊敗。

堅持自己 絕不埋怨

自傳中亦提到她與另一網球名將,「細威」莎蓮娜威廉絲(Serena Williams)的關係。04年,她僅以17歲之齡,擊敗名將莎蓮娜威廉絲(Serena Williams)奪得溫布頓冠軍,從此一夜成名。

兩人的關係後來成為傳媒焦點,舒拉寶娃在自傳中透露,有人曾聽到「細威」向朋友說過,「我永遠不會輸給這個八婆(I will never lose to that little bXXXh again)。」

相比曾出言恐嚇裁判的「細威」,她堅持自己的態度,就是從不埋怨,

我不埋怨,不會亂拋球拍洩憤,不會威脅裁判,亦不會輕易放棄比賽。如果你要打敗我,你必須每分必爭,因為我不會給你任何機會。

5次奪得大滿貫錦標

舒拉寶娃17歲就首次奪得大滿貫錦標,在溫布頓公開賽女單封后,接下來的生涯,其後分別在2006年的美網、2008年澳網、2012及14年兩度在法網捧盃,奪得4個大滿貫錦標。她於2016年捲入禁藥醜聞,獲減刑後仍遭禁賽15個月,至2017年復出,但因受肩傷等傷患困擾,最終「舒娃」無法再重上高峰,於今年初的澳洲網球公開賽她在首圈敗予Donna Vekic出局,世界排名跌落369位,是2002年以來最低,這場比賽亦成為她生涯最後一仗。

