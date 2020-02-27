【新冠肺炎】韓國確診男導遊行程曝光　1月曾接待中港台遊客團參觀景福宮

▲ 韓國確診男導遊行程曝光，1月曾接待中港台遊客團參觀景福宮。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）在全球仍未受控，韓國確診個案升溫，韓國仁川市一名58歲男導遊上月底出現發燒，初步檢查呈陰性，但12日後再次檢查竟呈陽性，確診感染新冠肺炎。據韓國媒體報道，確診的男導遊1月時曾帶過中港台遊客。

據韓聯社報道，該名男導遊1月下旬曾帶著中國大陸、香港、台灣遊客觀光，行程包括1月23日首爾龍山區戰爭紀念館、1月24日景福宮、1月25日戰爭紀念館及1月26日昌德宮。

報道指，該名導遊1月31日出現發燒症狀，第一次檢測結果為陰性，但時隔12天，再次檢查結果卻呈現陽性。目前這名導遊確診前行蹤，包括2月3日從自家徒步至醫院及藥局，8日再次前往醫療院所及藥局，13日及23日也都曾去過醫院。仁川市已對這些地點進行防疫消毒。

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另與這名導遊同住的母親第一次檢測結果為陰性，目前採取自家隔離措施。仁川市也要求13日以後曾與這名導遊接觸者需在家隔離14天。

據韓聯社今日報道，韓國中央防疫病本部今日通報，截至今早9時，韓國較前一天下午4時新增334例新冠肺炎確診病例，累計增至1595例。

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之前有韓媒報道，韓國大邱市出現一名61歲「超級傳播者」，至今最少傳染144人。該婦人在出現發燒、肺炎症狀後仍參與邪教組織「新天地教會」聚會，據說曾與近千人有過接觸，教會至少有85人染病。有韓媒揭發她曾到慶北清道郡一間大型汗蒸幕，據悉，涉事汗蒸幕店內有多間汗蒸房，每日接待數百名顧客。

責任編輯：羅嘉欣