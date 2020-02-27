【財政預算案2020】醫護批評抗疫裝備不足　陳茂波指在支援醫療上必定會「全力以赴」：全力以赴支援醫護兼審視加薪

財政司司長陳茂波今晨出席電台聯播節目「財政司司長熱線」時，以電話形式收聽及解答市民對於新一份財政預算案的疑問。針對新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，有曾任職醫護的聽眾來電查問在是次疫情下，前線醫療感染風險大，政府在醫療方面有甚麼可以抗疫裝備可以支援在職醫護，盼政府可以多協助醫療人員渡過難關，又恐怕未來將隨時有機會面對新一波的疫情，故希望醫療人員屆時會有足夠的儲備應對。

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陳茂波回應說，政府非常關注醫護人員情況，將於抗疫基金中撥款47億元予醫管局，會於疫情過後，就隔離及醫療設施之儲備等多方面投放資源，又指在支援醫療上必定會「全力以赴」。陳茂波又提到，預算案中有提到有就醫護人員及護士的薪金作調整上升，以挽留人才，未來將積極審視醫管局小組所提出的方案。

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責任編輯：郭家穎