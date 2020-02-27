【法證先鋒IV】張彥博獄中喊戲展現內心戲　入行15年星途浮沉終捱出頭

▲ 張彥博在《法證先鋒IV》的演出再讚賞。

《法證先鋒IV》單元二的小丑兇殺案正式落幕，蝦條（張彥博飾）為替野豬（溫家偉飾）報仇，先後殺死何志堯（黃祥興飾）及趙潔如（謝芷倫飾）。不過，張彥博最後得悉野豬出賣，在監獄內向女友剖白一幕被網民大讚演技有進步！

昨晚（2月26日）《法證先鋒IV》的劇情講蝦條被警方拘捕，被指證為殺害何志堯及趙潔如的兇手。蝦條把事情和盤托出，並指是為替野豬報仇。

最後，蝦條再次被判入獄，他的前女友（吳沚默飾）探監，並拆穿野豬真面目。當年野豬屢次強姦她致其不孕，蝦條得悉野豬出賣他的真相後大受打擊，不能接受。

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▲ 張彥博與吳沚默同樣有不俗的發揮。

張彥博喊戲表現出眾

張彥博在獄中一場喊戲的表現出色，把蝦條被呃知道真相後的愕然與難過發揮得恰到好處，非常值得同情。

張彥博亦在Facebook中貼出劇照並寫道：「點解要"呃蝦條" 快要人格分裂了 第一次演這類型的角色，謝謝大家的包容，努力進化中」

網民見到都留言支持：「你做犯人殺咁好睇，多謝監制俾機會你做好呢位角色」、「張彦博的演藝越來越進步」、「阿博做得好出色！好同情蝦條啊！」。

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▲ 張彥博在獄中得悉多年前已被野豬出賣。（《法證先鋒IV》截圖）

苦捱多年終出頭

其實，張彥博的演技近年屢有突破，在2016年《一屋老友記》的細寶嶄露頭角；2018年《跳躍生命線》的雄姐人氣急升；2019年《金宵大廈》的林哥仔全城熱爆，不時引起網民熱話。

一臉童顏的張彥博其實將踏入40歲，2005年初出道的他為組合赤子樂隊的男歌手，但只維持了4年便解散，此後張彥博不時在內地演出舞台劇及電影。

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▲ 「雄姐」之前在《跳躍生命線》提出落更一幕非常催淚。（《跳躍生命線》截圖）

至2013年，張彥博加入TVB藝員訓練班，畢業後正式做演員工作，至今成績不俗。不過，張彥博也曾經歷一段迷失的時間。

他曾接受TOPick專訪時表示：「有一段時間我完全沒工作，留在家中。日日魚蛋燒賣當正餐，更試過戶口長期連100元也沒有。跟家人聊天，他們常問：『你有甚麼打算？』我卻不知怎辦。」

▲ 蝦條殺害何志堯及趙潔如。（Instagram圖片）

後來，張彥博發現對演戲的濃厚興趣，主動做資料搜集、看電影和回放以精進演技。

苦捱多年，終於有成績，但張彥博從不怕遲：「我沒想過自己能走到幾遠，或未來會發生甚麼事，但好想讓大家看着我繼續進步。無論演好人、奸角都好，能讓大家看到我的不一樣，是我很想挑戰的地方。」

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