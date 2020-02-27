【思念亡父】收詐騙電話假扮亡父借錢　女兒落淚一句話令詐騙男道歉收線

▲ 女兒收到假扮亡父借錢的詐騙電話。

電話騙案不時出現，詐騙集團經常假扮成親人或熟人，致電「求救」騙財。近日有一名台灣女網民就接到電話，對方假扮其父親向她借錢，沒想到女網民的父親早已離世，反倒勾起她對父親的回憶，最後詐騙集團羞愧地向她道歉，女網民卻更希望那是父親的來電。

有台灣女網民在facebook群組「爆怨公社」發文，她表示早前接到一通電話，對方聽起來是中年男子，帶有大陸口音。以往她接到詐騙電話都會罵對方一頓，然而這次對方一開口就令她無法思考。

妹妹啊，我是爸啊!

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收到離世父親電話

女網民聽後愣了一下，反問對方「爸你在那邊過得好嗎?」，對方表示，因為帳戶被盜用，過得不太好，希望女網民能替他付錢。女網民再問，「爸......你在那邊好嗎？有沒有穿暖一點？有沒有好好吃飯？身體還健康嗎？還有不舒服嗎？」男子聽後先是敷衍說，自己身體很好，並提醒她要匯錢。

女網民續說，

你知道恩恩過世了嗎？牠有沒有在你那邊呢?媽媽一直很想你，很怕你在那邊過不好。媽媽前陣子幫你燒的衣服有收到嗎？你要穿暖一點啊！

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詐騙男道歉掛線

詐騙集團聽完後，急忙說了兩聲「對不起」就掛掉電話。原來女網民的爸爸已過世兩年，恩恩則是她家裡的寵物狗，在爸爸離世翌年亦接著離開。女網民被勾起回憶，不禁在公司傷心流淚。

如果你是真的該有多好，真的很希望這通是我爸打的。

不少網民看過帖文，紛紛留言安慰女網民，「看到哭，詐騙集團真的很欠揍」、「笑著笑著卻哭了」、「我也好希望聽到爸爸的聲音」。

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責任編輯：王明芳