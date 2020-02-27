【法證先鋒IV】 鄭希怡拒做500萬情婦　38歲人母除衫盡顯fit爆身材

▲ 鄭希怡拒做500萬情婦，即場除衫盡顯fit爆身材。（《法證先鋒IV》影片截圖）

TVB劇《法證先鋒IV》正在熱播當中，昨晚（2月26日）劇情講述Yumiko鄭希怡在《法證先鋒IV》所飾演高級化驗師高安（黃浩然飾）的品酒師女友侯敏莉遭富家子弟黎駿宇（陳少邦飾）侮辱，Yumiko鄭希怡不為五斗米而出賣人格，最後更霸氣脫衣離開，美好身段展露無遺。

黎駿宇假借洽談合作為由，邀請侯敏莉到酒店房，之後更開出500萬一星期，要侯敏莉做「短期情人」，黎駿宇更出言侮辱：「你裝什麼清高？你穿起我送的裙，便是準備讓我脫。」侯敏莉唯有賭氣將裙子脫掉還給黎駿宇。

▲ （《法證先鋒IV》截圖）

鄭希怡霸氣還衫一幕意外地吸引觀眾的注意，身材高挑的鄭希怡，在桃紅色吊帶貼身裙的襯托下更顯窈窕，完全看不出是一孩之母，38歲的鄭希怡果然保養有道。

甚至有網民留言：「黃浩然太快披上西裝外套。」，認為鄭希怡的鏡頭可以再多一點。

▲ （《法證先鋒IV》截圖）

1999年參加新秀歌唱大賽而入行的鄭希怡，一出道便受到英皇娛樂力捧，打造成獨當一面的唱跳歌手。

首支個人派台舞曲《相對濕度》至今令人琅琅上口，是不少80、90後的集體回憶。

▲ （取自鄭希怡IG）

▲ （取自鄭希怡IG）

她在2002年，更和關心妍一同成為該年女新人王。2008年更踏足電視劇，與馬浚偉合作演出《秀才愛上兵》。

2014年，鄭希怡與拍拖多年的化妝師男友Andy結婚，2015年誕下女兒，乳名梁浸浸。

2017年更和女兒參演內地親子節目《不可思議的媽媽》，梁浸浸的可愛模樣引起不少人關注，是值得期待的可愛星二代。