【對抗病毒】新冠肺炎流感來襲 台灣醫生分享9款有效對抗病毒抗菌噴霧
健康 12:22 2020/02/27
新冠肺炎（武漢肺炎）、流感病毒來勢洶洶，勤洗手幾乎是每人必做的事，但外出未必能時時洗手，抗菌噴霧就成為不少市民的日常用品。台灣小禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟，最近在Facebook上分享了9款除菌噴霧劑的成分、殺菌原理、使用方法，以及有效對抗病毒種類，不妨參考。
75%酒精
- 主要成分：乙醇
- 殺菌原理：蛋白質變性
- 使用方法：用於手部肌膚或噴灑物體表面
- 有效對抗：流感病毒、新冠病毒
3M保濕乾洗手液
- 主要成分：乙醇、聚二乙醇
- 殺菌原理：蛋白質變性
- 使用方法：用於手部肌膚
- 有效對抗：流感病毒
白因子
- 主要成分：次氯酸
- 殺菌原理：強效氧化作用
- 使用方法：噴灑物體表面
- 有效對抗：流感病毒、腸病毒、輪狀病毒
加護靈隨身噴霧
- 主要成分：二氧化氯
- 殺菌原理：強效氧化作用
- 使用方法：噴灑物體表面
- 有效對抗：流感病毒、腸病毒、輪狀病毒
思必兒
- 主要成分：長鏈四級胺聚合物
- 殺菌原理：物理性殺菌
- 使用方法：噴灑物體表面，乾洗手慕斯可用於手部肌膚
- 有效對抗：流感病毒、腸病毒、輪狀病毒
【武漢肺炎】新加坡國家環境局認證 18款有效對抗冠狀病毒消毒用品【內附名單】
Kafen
- 主要成分：銀離子
- 殺菌原理：物理性殺菌
- 使用方法：用於手部肌膚或噴灑物體表面
- 有效對抗：流感病毒、腸病毒、輪狀病毒
病毒崩
- 主要成分：NTU-VirusBom
- 殺菌原理：物理性殺菌
- 使用方法：噴灑物體表面
- 有效對抗：流感病毒、腸病毒、輪狀病毒
Dr’s Formula
- 主要成分：天然葡萄柚籽抗菌成分
- 殺菌原理：物理性殺菌
- 使用方法：噴灑物體表面
- 有效對抗：流感病毒、腸病毒
超電水
- 主要成分：PH值12.5電解鹼性水
- 殺菌原理：植物鹼殺菌
- 使用方法：噴灑物體表面
- 有效對抗：流感病毒、腸病毒
【齊心抗疫】一圖睇清消毒劑安全指南 化學博士K Kwong：滴露1：20稀釋後須立即使用
75%酒精可抗新冠病毒
巫醫師提及，由於新冠病毒才出現不到3個月，許多產品仍未能提供實驗數據，來證明是否能有效對抗新冠病毒。所以除了75%酒精已得到官方證實有效，上述其他產品暫標示為「尚待確認」。
他表示，大部分的抗菌噴霧廠商建議使用在物體表面，而不是噴在皮膚上。產品當中的主成份或添加物，對皮膚可造成刺激，而嬰幼童則可能有誤食風險。他同時提醒，乾洗手（搓手）絕對不能取代正確洗手，最重要仍是用正確的方法洗手，保持適當的環境清潔，方能有效防止感染及傳播傳染病。
責任編輯：羅嘉欣