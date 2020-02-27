【對抗病毒】新冠肺炎流感來襲　台灣醫生分享9款有效對抗病毒抗菌噴霧

▲ 9款有效對抗病毒抗菌噴霧。

新冠肺炎（武漢肺炎）、流感病毒來勢洶洶，勤洗手幾乎是每人必做的事，但外出未必能時時洗手，抗菌噴霧就成為不少市民的日常用品。台灣小禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟，最近在Facebook上分享了9款除菌噴霧劑的成分、殺菌原理、使用方法，以及有效對抗病毒種類，不妨參考。

75%酒精

主要成分：乙醇

殺菌原理：蛋白質變性

使用方法：用於手部肌膚或噴灑物體表面

有效對抗：流感病毒、新冠病毒

3M保濕乾洗手液

主要成分：乙醇、聚二乙醇

殺菌原理：蛋白質變性

使用方法：用於手部肌膚

有效對抗：流感病毒

白因子

主要成分：次氯酸

殺菌原理：強效氧化作用

使用方法：噴灑物體表面

有效對抗：流感病毒、腸病毒、輪狀病毒

加護靈隨身噴霧

主要成分：二氧化氯

殺菌原理：強效氧化作用

使用方法：噴灑物體表面

有效對抗：流感病毒、腸病毒、輪狀病毒

思必兒

主要成分：長鏈四級胺聚合物

殺菌原理：物理性殺菌

使用方法：噴灑物體表面，乾洗手慕斯可用於手部肌膚

有效對抗：流感病毒、腸病毒、輪狀病毒

【武漢肺炎】新加坡國家環境局認證 18款有效對抗冠狀病毒消毒用品【內附名單】

Kafen

主要成分：銀離子

殺菌原理：物理性殺菌

使用方法：用於手部肌膚或噴灑物體表面

有效對抗：流感病毒、腸病毒、輪狀病毒

病毒崩

主要成分：NTU-VirusBom

殺菌原理：物理性殺菌

使用方法：噴灑物體表面

有效對抗：流感病毒、腸病毒、輪狀病毒

Dr’s Formula

主要成分：天然葡萄柚籽抗菌成分

殺菌原理：物理性殺菌

使用方法：噴灑物體表面

有效對抗：流感病毒、腸病毒

超電水

主要成分：PH值12.5電解鹼性水

殺菌原理：植物鹼殺菌

使用方法：噴灑物體表面

有效對抗：流感病毒、腸病毒

【齊心抗疫】一圖睇清消毒劑安全指南 化學博士K Kwong：滴露1：20稀釋後須立即使用

75%酒精可抗新冠病毒

巫醫師提及，由於新冠病毒才出現不到3個月，許多產品仍未能提供實驗數據，來證明是否能有效對抗新冠病毒。所以除了75%酒精已得到官方證實有效，上述其他產品暫標示為「尚待確認」。

他表示，大部分的抗菌噴霧廠商建議使用在物體表面，而不是噴在皮膚上。產品當中的主成份或添加物，對皮膚可造成刺激，而嬰幼童則可能有誤食風險。他同時提醒，乾洗手（搓手）絕對不能取代正確洗手，最重要仍是用正確的方法洗手，保持適當的環境清潔，方能有效防止感染及傳播傳染病。

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責任編輯：羅嘉欣