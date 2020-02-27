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【對抗病毒】新冠肺炎流感來襲　台灣醫生分享9款有效對抗病毒抗菌噴霧

健康 12:22 2020/02/27

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

9款有效對抗病毒抗菌噴霧。

新冠肺炎（武漢肺炎）、流感病毒來勢洶洶，勤洗手幾乎是每人必做的事，但外出未必能時時洗手，抗菌噴霧就成為不少市民的日常用品。台灣小禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟，最近在Facebook上分享了9款除菌噴霧劑的成分、殺菌原理、使用方法，以及有效對抗病毒種類，不妨參考。

75%酒精

  • 主要成分：乙醇
  • 殺菌原理：蛋白質變性
  • 使用方法：用於手部肌膚或噴灑物體表面
  • 有效對抗：流感病毒、新冠病毒

3M保濕乾洗手液

  • 主要成分：乙醇、聚二乙醇
  • 殺菌原理：蛋白質變性
  • 使用方法：用於手部肌膚
  • 有效對抗：流感病毒

白因子

  • 主要成分：次氯酸
  • 殺菌原理：強效氧化作用
  • 使用方法：噴灑物體表面
  • 有效對抗：流感病毒、腸病毒、輪狀病毒

加護靈隨身噴霧

  • 主要成分：二氧化氯
  • 殺菌原理：強效氧化作用
  • 使用方法：噴灑物體表面
  • 有效對抗：流感病毒、腸病毒、輪狀病毒

思必兒

  • 主要成分：長鏈四級胺聚合物
  • 殺菌原理：物理性殺菌
  • 使用方法：噴灑物體表面，乾洗手慕斯可用於手部肌膚
  • 有效對抗：流感病毒、腸病毒、輪狀病毒

【武漢肺炎】新加坡國家環境局認證　18款有效對抗冠狀病毒消毒用品【內附名單】

Kafen

  • 主要成分：銀離子
  • 殺菌原理：物理性殺菌
  • 使用方法：用於手部肌膚或噴灑物體表面
  • 有效對抗：流感病毒、腸病毒、輪狀病毒

病毒崩

  • 主要成分：NTU-VirusBom
  • 殺菌原理：物理性殺菌
  • 使用方法：噴灑物體表面
  • 有效對抗：流感病毒、腸病毒、輪狀病毒

Dr’s Formula

  • 主要成分：天然葡萄柚籽抗菌成分
  • 殺菌原理：物理性殺菌
  • 使用方法：噴灑物體表面
  • 有效對抗：流感病毒、腸病毒

超電水

  • 主要成分：PH值12.5電解鹼性水
  • 殺菌原理：植物鹼殺菌
  • 使用方法：噴灑物體表面
  • 有效對抗：流感病毒、腸病毒

【齊心抗疫】一圖睇清消毒劑安全指南　化學博士K Kwong：滴露1：20稀釋後須立即使用

75%酒精可抗新冠病毒

巫醫師提及，由於新冠病毒才出現不到3個月，許多產品仍未能提供實驗數據，來證明是否能有效對抗新冠病毒。所以除了75%酒精已得到官方證實有效，上述其他產品暫標示為「尚待確認」。

他表示，大部分的抗菌噴霧廠商建議使用在物體表面，而不是噴在皮膚上。產品當中的主成份或添加物，對皮膚可造成刺激，而嬰幼童則可能有誤食風險。他同時提醒，乾洗手（搓手）絕對不能取代正確洗手，最重要仍是用正確的方法洗手，保持適當的環境清潔，方能有效防止感染及傳播傳染病。

TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 環境衛生 傳染病 家庭關係 武漢肺炎 產品 新冠肺炎 流感 腸病毒 輪狀病毒

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