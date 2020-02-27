【財政預算案2020】陳茂波：財政儲備非無限  未來政府開支將進入整固期

▲ 陳茂波稱，2020/21年度政府財政儲備會跌至少於一萬億元。（馮漢柱攝）

新一份預算案中財政司司長陳茂波推出超過1200億元紓困措施，他今日（27日）在立法會一委員會上強調，財政儲備非無限，為了確保公共財政穩定，日後在新增開支時會更顧及長遠的財政承擔能力，及與經濟增長相適應，政府開支會進入整固期。

陳茂波出席立法會財委會就預算案作簡報，指知道預算案中公共財政部分引起社會關注，他說現時的財政儲備容許政府推出必要的逆周期措施，強調未來會聚焦將資源用好，令已承諾的措施有序落實，並會致力保持經濟增長，尋求新的經濟增長點，提高政府收入。

他說，去年環球經濟環境複雜多變，面臨持續不穩定的外圍形勢，香港經濟動力在去年上半年已持續減弱，加上之後發生的社會事件及新冠肺炎疫情來襲，多個行業受到更深的衝擊，令經濟受到前所未有的三重打擊。

【財政預算案2020】陳茂波預測五個財政年度錄財赤 新增經常性開支項目或添難度

為了與市民及企業共渡時間，預算案採取「擴張性的財政姿態」，利用財政儲備推出規模超過1200億元的逆周期措施，穩經濟紓民困。

財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，外界關注政府的財政長遠承擔能力，及政府如何處理開支與收入相適應問題。

劉怡翔指，2019至20年度整體綜合赤字378億元，而政府財政儲備11331億元，等同是22個月的政府開支；2020至21年度的赤字達1391億元，政府財政儲備9940億元，等同是16個月的政府開支。他指，主要原因是近5年的政府開支大幅增加，但收入增長較慢。

【一文看清派糖措施】消息：派錢$10,000元將透過銀行戶口發放 明年3月31日前年滿18歲均合資格【內附申請辦法】

對於今年起未來6年都作赤字預算，他舉例指在沙士時期有6年中有5時錄得綜合赤字，形容現時也是相同情況。預算案中未來數個年度的中期預測，都是預料會有綜合赤字，他強調當中未納入一次性措施或其他開支。

記者：劉螢諭