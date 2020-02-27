【毒蟲來襲】屯門出現大量黑色昆蟲　小朋友被咬手腳耳朵紅腫【附專家解說】

▲ 屯門近日經常出現一隻黑色昆蟲，咬得小朋友手腳耳朵紅腫，引起網友熱論。

快要踏入3月，天氣漸漸回暖，蚊蟲亦越來越多。一名住屯門媽媽發現家中經常出現一種黑色昆蟲，咬得小朋友手腳耳朵紅腫，不少屯門網民都表示家中發現大量同類昆蟲！

有網民於屯門好生活 Tuen Mun Good Life發帖指，近日經常在家發現一隻黑色昆蟲，咬得小朋友手腳耳朵紅腫。該名媽媽表示：

係屋企發現有成好多隻！咬到小朋友好多撻

隨後大批網友附上自己家中發現昆蟲的相片附和。

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香港蟲害管理學會主席陳澤森表示，這隻是尼科巴弓背蟻（Camponotus nicobarensis）對人體並無大礙，市民並無需太擔心。陳澤森指，尼科巴弓背蟻通常在雨季出現，不限地區，若不幸被咬，患處會出現紅腫，但只要塗上消腫和殺菌的藥膏即可。

陳澤森續指，一旦遇上此蟲無須驚慌，因為大部分昆蟲都是因為感到受威脅才會攻擊人類，所以只要不打擾牠們，牠們也不會傷害我們。如真的受到騷擾，用普通的殺蟲劑處理即可。他又指，香港有成千上萬的昆蟲種類，現在又正值行山的季節，市民遇到時不要觸摸牠們。

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不過，有不少市民為此感到十分擔心，紛紛留言，「哇...好驚，我家中發現很多隻，昨天晚上突然集體出現」、「我昨日都打死了一隻，還好沒有被咬」、「我家裡出現10隻」、「家裡發現有很多隻！咬到小朋友很多次」。

責任編輯：羅嘉欣