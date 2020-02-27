【新冠肺炎】內地累計確診個案逼近8萬宗　鍾南山：有信心4月底基本控制疫情

▲ 鍾南山：有信心4月底基本控制疫情。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延全球，市民人心惶惶的同時，亦希望疫情盡快告一段落。國家衞健委高級別專家組組長鍾南山今（27日）表示，有信心疫情在4月底基本控制，另也指「疫情首先出現在中國，不一定是發源在中國。」

鍾南山出席廣州醫科大學疫情防控專場新聞通氣會上表示，根據團隊的預測模型，預測疫情高峰應該在2月中、接近2月底，確診人數約6、7萬人。而到了2月15日，數字的確開始下降。

【新冠肺炎】韓國確診男導遊行程曝光 1月曾接待中港台遊客團參觀景福宮

對於有國外流行病學家用權威試驗模型，預測2月初中國感染人數達16萬人，鍾南山指這是因為沒考慮到國家的強力干預，也沒考慮新年過後延遲復工。他又指，團隊曾將預測結果投到國外權威期刊，但被退回，感覺與上面的預測水平差太多。但實際上，團隊的預測更接近。

當時沒有考慮國外，現在國外情況變了，還要另外考慮，但在中國來看，有信心4月底基本控制疫情。

鍾南山又提及，這次疫情傳染情況可能比sars還高，根據目前統計，大概一個人能傳染2到3個人之間，說明傳染得非常快。對於疫情的預測，鍾南山指，首先考慮中國，沒考慮國外，現在國外出現一些情況。疫情首先出現在中國，不一定是發源在中國。

至於病毒來源，他表示有一個線索，浙江舟山蝙蝠攜帶病毒，穿山甲也有高度的同源性，和廣西蝙蝠也可能有關係。但到底新冠病毒是怎麼來的，目前還是不清楚：

中間宿主我不相信只有穿山甲，應該還有別的。

【新冠肺炎】北角佛堂水龍頭及經書驗出病毒7人中招 德國研究：病毒死物最長存活9天

另外，他表示21世紀已出現3次冠狀病毒的感染，包括SARS、MERS、COVID-19。所以凡是發現冠狀病毒的感染，馬上要處理嚴防擴散，這次就是一個極大的教訓。

假如我們在12月初，甚至是1 月初能夠採取嚴格防控措施的話，我們的病人將會大幅減少。

此前，鍾南山基於預測模型，曾料疫情爆發高峰為2月中下旬，隨後是平穩期，然後下降，並期望疫情能在4月結束。

【齊心抗疫】一圖睇清消毒劑安全指南 化學博士K Kwong：滴露1：20稀釋後須立即使用

截至2月27日11時50分，全國累計確診78630宗，累計死亡2747人。

責任編輯：羅嘉欣