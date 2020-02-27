【皇室家變】3月31日卸任前完成最後的皇室公務　哈里親民返英國開腔︰不必叫我王子

▲ 哈里王子昨日返英出席可持續旅遊峰會，要求眾人只需稱呼他做Harry。

35歲英國哈里王子（Prince Harry）與38歲夫人梅根（Meghan），自1月初宣佈淡出皇室後，已帶同1歲半兒子阿奇移居加拿大，展開獨立生活。哈里和梅根將於3月31日正式卸下皇室高級成員身份，昨日（26日）返英進行最後一輪皇室公務，出席一個可持續旅遊峰會，席間他要求眾人只需稱呼他做Harry，不必叫他王子。

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據英國《每日郵報》報道，哈里王子昨日返英，以皇室高級成員身份出席蘇格蘭愛丁堡一個可持續旅遊峰會，由哈里與環保旅遊公司舉辦。雖然距離正式卸任仍有一個月，但席間他率先自行「卸下頭銜」，要求眾人只需稱呼他做「哈里」（Just call me Harry），主持人介紹他出場時稱︰

他已明確表示，我們所有人只需叫他哈里，所以女士們先生們，請以熱烈的蘇格蘭式歡迎哈里。

▲ 哈里和梅根將於3月初在英國合體出席活動。（sussexroyal's IG圖片）

留英為運動會開金口唱Rock歌

哈里將於周五為自己創辦的傷殘軍人運動會（Invictus Games），與搖滾巨星Jon Bon Jovi大開金口錄製新歌，並將於5月與梅根一同飛往荷蘭出席運動會，是他們卸下頭銜後的大型活動。

▲ 哈里對受傷軍人十分關心，積極為他們舉辦慈善活動。（sussexroyal's IG圖片）

3月初與英女王出席皇室活動

在正式退出前，哈里和梅根仍有數項最後皇室公務，包括3月5日一個向生病及受傷軍人致敬的頒獎禮，以及3月9日與英女王一同出席西敏寺大教堂舉行的英聯邦日活動，但未知兩人會否返回他們的原有居所。

哈里和梅根早前以「薩塞克斯皇家」（Sussex Royal）註冊了過百項商品的商標牟利，但近日被英女王禁止他們行使皇室商標權，哈里和梅根雖然接受女王決定，但發聲明暗指「皇室」一詞非女王專屬，並為重新改名註冊一事煩惱不已。

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責任編輯︰林綺玲