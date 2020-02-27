【學是疫學非】專家實測最佳洗手時間方法　番梘VS洗手液殺菌效果大不同

▲ 《學是疫學非》找來專家實測最佳洗手時間及方法。

因應新冠肺炎（即武漢肺炎）日益嚴重，無綫推出一連五集特備節目《學是疫學非》向觀眾推介正確和實用抗疫資訊。於昨晚播出的最新一集《學是疫學非》，找來香港浸會大學生物系講師余英傑博士進行實驗，測試以清水、番梘、洗手液以及酒精搓手液，哪一種洗手方法比較有效。

昨晚播出的新一集《學是疫學非》其中一個環節，主持戴祖儀及何依婷擔任測試員，由香港浸會大學生物系講師余英傑博士到實驗室進行洗手測試，再作種菌實驗，以測試哪一種洗手方法能夠達至最有效的殺菌效用。

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▲ （影片截圖）

戴祖儀及何依婷會測試四種洗手方法，包括以清水、番梘、洗手液及酒精搓手液洗手，於洗手前以及每次洗手後都會採取三個樣本，包括總含菌量、總黴菌量以及革蘭氏陰性菌量。

而二人分別會每次洗手5秒及20秒，以測試洗手時間對殺菌的效用。

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▲ （影片截圖）

為了確保每次洗手前的含菌量相近，戴祖儀及何依婷在每次洗手前都會在同一張戶外桌子上亂摸以弄髒雙手。每次洗完手後二人會再次種菌，等待五日後回到實驗室查看結果。

▲ 戴祖儀及何依婷洗手前，雙手含菌量驚人。（影片截圖）

以清水洗手5秒的測試發現，洗手前後的含菌量分別不大，雖然黴菌變少了但情況不理想，而革蘭氏陰性菌依然存在。

而以清水洗手20秒，含菌量雖然比洗手前感覺上少了一點，但是還有許多殘留細菌，余博士總括而言用清水洗手效果並不理想。

▲ 測試發現洗手20秒比5秒更加有效殺菌。（影片截圖）

而另外三種方法中，以洗手液和番梘洗手，細菌量雖然已經清除不少、有一定效用，但還未算得上是最好效果，雙手依然殘留一點細菌。

而酒精搓手液在實驗中效果最為理想，搓手後含菌量較少，只剩下一點的細菌。

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以番梘、洗手液及酒精搓手液當中，不論哪一種方法，都會發現洗手時間較長的效果相對洗手5秒的效果比較好。結果顯示四種洗手方法、兩種時間當中，以酒精搓手液搓手20秒是最有效減低及消滅雙手的細菌。

▲ 以四種方法洗手，結果對比明顯。（影片截圖）

余英傑博士表示能夠將細菌應用在病菌上，相信以番梘、洗手液及酒精搓手液適當和有足夠的時間地洗手，是可以殺滅到病毒。

但對於每次洗手相距的時間，則暫時未有定論，余博志建議市民每當摸完物件後就應該要洗手，尤其在公眾地方、多人觸碰的物件。

▲ 以香水搓手20秒得出來的種菌結果，可以得知以70%酒精濃度的香水殺菌並不理想。（影片截圖）

另外坊間亦流傳酒精濃度達70%的香水能夠殺菌，余博士亦以同樣的種菌方法，但改用70%酒精濃度的香水噴手，再作三種方式種菌。

測試結果發現，使用70%酒精濃度香水噴手後，雙手還是能夠種出相約份量的細菌，代表它未能有效地殺菌，而測試結果在黴菌上的情況更加不理想，所以博士並不建議市民使用香水殺菌，而搓手液、番梘及洗手液是比較可取的方法。

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