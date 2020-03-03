【愛的迫降】1歲兒為執公仔摔下圍欄鎖骨骨折　隋棠心痛為兒左肩綁三角巾：多災多難

台灣藝人隋棠在2015年結婚後，接連生下大仔Max、二女Lucy和細仔Olie，隋棠不時在社交平台分享生活趣事。而近日她就發文表示，只有1歲多的Olie發生意外，不慎爬出1.3米高的圍欄摔落，導致鎖骨斷成兩截，痛得狂哭不止，令隋棠非常心痛。

隋棠的幼子Olie在2018年年底出生，繼續了父母的帥氣和美貌，加上長有一頭捲毛，非常可愛。隋棠近日在facebook發文，以幽默的文筆透露Olie的意外，形容這是兒子為了與公仔重逢，在家裡上演「愛的迫降」。

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▲ Olie的傷勢幸沒有大礙。（facebook圖片）

為撿公仔爬欄撻地

原來Olie為了撿回掉在嬰兒床外的公仔，決定克服高達1.3米床鋪圍欄的阻欄，堅持突圍而出，更以頭肩著地的高難度姿勢，「迫降」在房間地板。當隋棠看到Olie時，Olie大哭緊緊抱著公仔，鎖骨檢查出骨折，但幸沒有大礙，毋須動手術，讓她鬆一口氣，更笑言：

寶寶自帶神奇修復術。

▲ 隋棠的幼子活潑好動。（facebook圖片）

不少網民紛紛大讚隋棠有強心臟，遇到突發事件仍能冷靜處理，甚至幽默地看待事件，「媽媽文筆真的好好，害我差點要按笑臉」、「媽媽的態度決定小孩面對將來的態度」。

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出生時鎖骨骨折

事實上，隋棠在生Olie時，因有兩胎經驗，以為這次也會很輕鬆，選擇了自然生產，不料卻花了足足16小時才生下兒子，而Olie因肩膀太寬卡住，在奮力擠出媽媽盆骨時，令鎖骨出現骨折。

▲ Olie出生時，已試過鎖骨骨折。（facebook圖片）

雖然數次發生意外事故，不過隋棠表示，平日照顧Olie是輕鬆的事，因孩子作息有規律，個性沉穩不愛哭，除非肚子餓，否則孩子不會浪費氣力哭泣。

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責任編輯：林愛娜