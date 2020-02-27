【財政預算案2020】陳茂波：派錢1萬無需直接交財委會審議　盼7月頭開始登記

▲ 陳茂波表示，沒有需要將全民派發1萬元議案直接交付財委會審議。（馮漢柱攝）

財政司司長陳茂波率財金官員，今（27日）出席立法會財委會，就財政預算案作出簡報及接受議員質詢。陳茂波表示，沒有需要將全民派發1萬元議案直接交付財委會審議，而銀行電腦系統需要時間與政府配合，在2011年的派錢經驗中，銀行就已用上3個月時間與政府交接工作。他指政府爭取今夏7月初開始登記，財政司司長辦公室有專人統籌相關工作，政府各部門亦全力以赴完成準備工作。

工聯會何啟明提議，1萬元經電子錢包發放或直接加入長者津貼及職津，加快派發速度。陳茂波表示，現時需要解決登記系統及支付系統問題，登記到發放金錢之間會盡量壓縮時間，但也不想出現任何失誤地方。對於有非永久性居民未能受惠，陳茂波則指，若沒有設下永久性居民的門檻，即需向外傭、外來學生等派錢，否則可能被法律挑戰，至於新移民人士等非永久性居民，關愛基金積極考慮提供協助。

民主黨胡志偉表示，新一份財政預算案未能讓18歲以下香港人受惠。陳茂波回應指，18歲以下香港人不少是學生，人數接近90萬人，政府去年8月公布的紓困措施中，已向學生提供一次性2,500元的學生津貼，防疫抗疫基金亦已加碼1,000元，相信有關措拖已關顧18歲以下香港人。

有民主派議員質疑，預算案中警務處最新開支預算約258億元，政府如何審慎處理這筆經常開支。陳茂波表示，警隊有增聘人手和資源的要求，在整體考量後將有關預算放入預算案，認為議員對相關預算有疑問，可在財委會特別會議向保安局及警方代表提出及跟進。

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記者：莫稼浩