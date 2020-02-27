【緣份天註定】相隔33年早產父子由同一護士照顧　爸爸拍照重現當年︰她助兒子度難關

▲ 早產父子出生相隔33年，由同一護士細心照顧。

緣份天註定，刻意安排也未必做得到！美國一名早產男嬰出生後於醫院留醫，其父母驚喜發現照顧兒子的護士，正是當年照顧早產爸爸的同一位護士，還拍起照片跟當年作比對，這是相隔33年的緣份。

嬰兒期相簿翻出驚喜

據美國《華盛頓郵報》報道，新澤西州的新手媽媽Renata Freydin於Facebook分享了一個溫馨故事，他的兒子Zayne Caldwell於今年1月在聖彼得醫院（Saint Peter's University Hospital）出生，比預產期早10周，其後他一直於新生嬰兒深切治療部（NICU）病房接受治療。

Renata指她的未婚父David Caldwell，即Zayne的爸爸33年前於同一醫院出生，父子同樣是早產嬰，他當年比預產期早6周出生。兒子出生後，David翻出嬰兒時期的相簿給Renata看。

▲ 1986年爸爸David與護士Lissa。（相片來源︰Renata Freydin fb）

▲ 2020年兒子Zayne與護士Lissa。（相片來源︰Renata Freydin fb）

當Renata翻閱時，看到一位女士抱著小David合照，她立即說「我認識那位女士！」David指那位女士正是在NICU期間照顧他的護士，他的亡母Ida Bell當時非常喜歡那位護士，在他出院那天邀請護士與兒子合照。

護士分別與父子合照

Renata認得那位護士就是過去幾天，一直照顧她兒子的護士。起初David難以罝信，後來他們帶著照片跟醫院另外三位護士確認，證實是同一位護士。當這位護士Lissa McGowan回到醫院工作時，他們找到了她，並同樣邀請她跟兒子合照。

▲ David拿著當年與護士Lissa的合照，相隔33年再與她及兒子拍照留念。（相片來源︰Renata Freydin fb）

原來Lissa在同一醫院已工作了38年，期間照顧過成千上萬的嬰兒。作為新手媽媽加上兒子早產，Renata過去兩星期充滿憂慮及許多不確定，但當知道曾照顧未婚夫的護士，現正幫助她的兒子，她頓時放下心頭大石。

當年協助未婚夫度過難關的護士，現正幫助我的兒子。

早產嬰Zayne在護士的細心照顧下健康成長，由出生時體重3磅多，到現時體重接近5磅。Renata和David每天都到NICU探望兒子，他們希望兒子3月能出院回家。

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責任編輯︰駱秀玲