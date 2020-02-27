【換肺續命】24歲女生吳犖晴順利換肺仍危殆　未婚夫憑陳奕迅歌詞給未婚妻愛的承諾

▲ 24歲女生吳犖晴順利換肺仍危殆，未婚夫憑陳奕迅歌詞給未婚妻愛的承諾。

患有再生障礙性貧血的24歲女生吳犖晴，終獲合適屍肺移植，昨（26日）順利完成換肺手術，當情況仍危殆，其未婚夫發長文，憑陳奕迅《無條件》歌詞，給未婚妻愛的承諾。

吳犖晴未婚夫昨日在facebook發公開信，感謝捐贈者及其家屬無私地捐出器官，令犖晴的生命有機會得以延續，亦感謝各界對犖晴的關注和祝福，有賴大家的熱心幫助，才能令他們繼續積極面對。

他又稱，犖晴剛完成了肺移植的手術，據了解手術大致順利，現處於麻醉狀態，未來兩天是為移植關鍵，須密切觀察肺部運作，以及會否出現排斥反應。他亦衷心感謝瑪麗醫院醫護團隊為犖晴進行專業治療及悉心護理。同時呼籲各位積極支持器官捐贈，令其他病患者得到重生機會，他亦回霞TOPick表示謝意：

犖晴的手術順利，目前仍在瑪麗醫院心胸肺外科的ICU留醫觀察，衷心大家的關心與支持，謝謝！

吳犖晴未婚夫在配圖中，憑陳奕迅《無條件》歌詞，「作一些可以約定的約定，就抱緊以後每一天」，給未婚妻愛的承諾。

犖晴的男友日前在網上公開二人相識相戀經過，坦言在拍拖前已知道犖晴病情，一直攜手一起面對，而他更對病危的女友展示戒指，希望為她打氣。詳情即睇：【換肺續命】24歲女生急求屍肺續命 男友病床前持戒指打氣：約定你

吳犖晴自小患有再生障礙性貧血，接受骨髓移植後出現罕見併發症，引致肺部功能全失，現時依賴人工心肺機才可維持生命，急求雙肺移植。家人上周五(21日)公開呼籲「求肺」後，瑪麗醫院接獲合適犖晴作移植的屍肺，並於昨早（26日）為吳犖晴進行換肺手術，至昨晚順利完成手術。

瑪麗醫院昨晚表示，肺移植手術，過程順利，吳犖晴目前情況仍危殆，正於心胸外科深切治療部接受監察，院方會繼續為其提供適切治療。瑪麗醫院也為吳犖晴家人向公眾轉發感謝訊息。詳情即睇：【換肺續命】24歲少女吳犖晴順利完成手術仍危殆 家人：衷心感謝捐贈者及其家屬

犖晴未婚夫公開信長文如下︰

大家好，首先非常感激捐贈者及其家屬無私地捐出器官，讓犖晴的生命有機會得以延續，我們會非常珍惜你們為犖晴帶來的希望，繼續燃亮這份愛，絕不會辜負您們的心意。另外我們亦非常感謝各界對犖晴的關注同祝福，有賴大家的熱心幫助，讓我們能繼續積極面對。



由今早(26日)起，相信大家從各種渠道留意到有關犖晴正進行肺移植手術的消息。希望大家原諒我們沒有盡早交代手術的具體情況。由於時間緊急，加上手術繁複，有一定風險，所以我們希望手術後，才公佈犖晴肺移植手術的消息。如曾為任何人帶來困擾或擔憂，深感抱歉。



犖晴剛完成了肺移植的手術，據了解手術大致順利，現處於麻醉狀態，未來兩天是為移植關鍵，須密切觀察肺部運作，以及會否出現排斥反應。



另外，我們亦衷心感謝所有已登記器官捐贈的人士，感謝你們的無私奉獻與助人之心。希望能以生命影響生命，讓日後更多需要器官移植的病人得到幫助。



再者，衷心感謝瑪麗醫院醫護團隊為犖晴進行專業治療及悉心護理。犖晴住院已有一段時間，期間感激醫護人員對犖晴的支持與鼓勵，令她在短暫的黑暗和失落中沒有失去希望，保持積極及樂觀的心態面對難關。醫護們每句打氣說話都為她打下強心針，謝謝你們。



傳媒的廣泛關注及報導，令犖晴的消息得以廣傳，同時亦加深了更多人對器官移植的認識和了解。在這段艱鉅的時間，有大眾傳媒的積極關注，令各界得知犖晴的情況以及伸出援手。對此，我們深表感謝。



感激香港人的支持與對我們的鼓勵，謝謝大家慷慨轉發和分享犖晴的事件！每次見到大家的轉發和留言，都讓我們知道我們並不孤單，背後還有一大群人在支持我們。



最後，器官移植是許多病患者重燃生命的唯一希望，再次呼籲各位積極支持器官捐贈，令全港每天超過兩千名等候器官的病者有重生的機會。



除了祝福犖晴之外，



請大家衷心感謝捐贈者 、捐贈者家屬及繼續支持器官捐贈！

記者：王俊賢、陳子謙