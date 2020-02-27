【齊心抗疫】不忍見長者通宵排隊買口罩　元朗食店免費派口罩贈米助街坊

▲ 元朗泰國菜館泰迎，日前就一連兩日免費派發口罩、漂白水及白米，希望一解市民燃眉之急。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，香港人四出搶物資，所謂「自己香港自己救」，於是不少良心商人都以各自方法為市民解困。位於元朗的泰國菜館泰迎，日前就一連兩日免費派發口罩、漂白水及白米，希望一解市民燃眉之急。

香港市民近日不但要搜購防疫產品，就連廁紙、白米都被搶購一空，苦不堪言。泰迎上星期便向市民免費派發物資，每人可獲5個口罩、一包1kg白米以及一枝600ml漂白水。

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▲ 活動第一日的人數已經超出預算，於是老闆決定立即補充物資增加派發產品數量。（受訪者提供）

老闆之一的葉先生表示，這是他跟幾位合夥人的決定，當見到不少人為了買口罩居然要瞓街，感到很無奈，亦覺得香港人很可憐，所以希望略盡綿力為大家做點事。他說︰

其實連我們一些普通人都有能力，何以政府辦不到？當然現在口罩價錢可能比正常略貴，但到底錢重要？還是市民條命重要？

他解釋，除了口罩和漂白水，還派米，是因為年輕人可以吃公仔麵，但老人家一定要食飯，他們不懂上網，無法知道最新消息，去超市又無能力跟比人搶購，所以便決定派米。

原先計劃只是個小規模的行動，打算派出數千個口罩及數百包米，但自活動消息在網上發布後，泰迎便收到大量查詢，所以葉先生和幾位合夥人便決定加碼，增加物品的數量。

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▲ 泰迎總動員在深夜忙於將漂白水入樽，一共準備了2,000多瓶送給市民。（受訪者提供）

他們立即從印尼及秘魯訂口罩，幸好4至5日便有貨，還有一些是他們的朋友所訂，朋友以$120買回來，葉先生便出$140叫朋友相讓。

活動一連兩日，原本預計每日派籌1,000個，由下午3時開始。結果第一日的人數已經超出預算，共派了1,200個籌。於是泰迎當晚即時總動員到市區的藥房補充物資，再回菜館重新包裝，忙到清晨5點才完成。最後，兩日的活動一共派了2,300份物品，還預留了數百份給社福機構，由他們轉贈區內獨居老人及長期病患者。

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▲ 葉先生（圖中穿深藍tee）以及旁邊的合夥人一同落手落腳派發防疫物資。（受訪者提供）

葉先生稱是次活動大約花費了10萬元，開支並非由餐館的利潤支付，而是由幾位股東自掏荷包。他無奈表示，自從社運之後，菜館生意大跌，再加上今次肺炎疫情，生意只得從前的4成。雖然如此，他們亦有意再舉辦類似活動。

▲ 他們亦贈送物資給社福機構，再由他們轉贈獨居老人及長期病患者。（受訪者提供）

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葉先生說︰

我們附近的店舖覺得活動很有意義，表示希望可一同參與，已有人答應出錢，有人答應做義工，所以我們希望很快可以再次舉辦。

大家想知道活動的最新情況，可留意泰迎的臉書專頁。

記者︰陳日言