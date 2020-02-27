【疫境自強】林泳淘工作延期趁機進修　考獲導師牌畫作獲李旻芳大讚　

▲ 林泳淘疫境下不忘進修，考獲兒童繪畫導師牌。

憑TVB節目《東張西望》入屋的林泳淘（WingTo）離巢後，繼續發展演藝事業。無奈外闖不久，卻遇上新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐，在疫情影響下，林泳淘最近的工作都被逼取消或延期。

林泳淘接受TOPick訪問分享近況。對於財政司司長陳茂波在昨天（2月26日）發表新一年的財政預算案，其中向18歲或以上市民派發1萬元的「派糖」政策引起社會熱議。

▲ 在疫情影響下，林泳淘的工作被逼取消或延期。（林泳淘IG圖片）

WingTo對此回應：「我覺得政府好好啊，雖然它由始至終都沒有聽取市民意見，不封關，不幫醫護，撲不到口罩，但派發一萬元真的是解市民之急，相信市民不知何時之後收到這一萬元，一定可以成功買到口罩！」

她補充：「但認真，對有需要的低收入人士來說是一件好事，只是大家可能會更希望政府能夠用心將正確的事正確地做，因為市民的心不能單靠錢維繫的。」

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▲ 舞台劇《香港老馬利》延期上演。（林泳淘IG圖片）

林泳淘修兒童繪畫導師牌

至於自己近況，林泳淘這位前東張女神卻沒有浪費時間，好學上進的正修讀藝術導賞及日文，增值自己。

WingTo表示：「最近因疫情，原本參與演出的舞台劇推遲到5月才演，而其他出埠的節目亦不斷改期。所以最近都忙於學習，正修讀藝術導賞、日文，而且因為很多朋友都很空閒，所以趁機教他們畫畫。」

▲ 林泳淘不斷自我增值。（林泳淘IG圖片）

林泳淘有不少畫作，原來她的畫技大多靠自學：「我本來沒學畫畫，純粹自己有興趣在空閒時畫。不過之前修讀了兒童繪畫導師牌，順道學了數堂油畫。現時因朋友想學，所以順便操練一下自己。」

WingTo偶爾會於社交平台分享其畫作，她曾送過一幅畫給李旻芳，旻芳於好姊妹生日時發帖文感激她。

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▲ 李旻芳在個人社交平台上載林泳淘送給她的畫。（李旻芳IG圖片）

李旻芳大讚林泳淘

東張女神李旻芳寫在個人社交平台道：「呢幅畫係我一生人中收過最好嘅禮物。係林泳淘親自提筆 畫咗我家兩隻狗狗嘅portrait。」

她大讚林泳淘畫得好，耙愛犬的神粹都畫了出來，最後李旻芳更寫：「我想講 林泳淘真係好正 樣靚身材正真係好閒 最重要係佢有一顆善良嘅心 對人真誠 直接不造作 真係好鬼得人鍾意架姐 希望你永遠保持善良嘅心 日日都開開心心 祝你生日大快樂」

▲ WingTo筆下的愛貓。（林泳淘IG圖片）

記者：梁樂欣