【多仔家庭】英國44歲多產媽媽4月迎接第22胎　全日執屋3小時不斷洗衫多達18公斤

▲ 英國最大家庭近日宣佈第22胎即將出生，而媽媽亦第4度成為媽媽。

英國最大家庭The Radford family在2018年誕下第21胎後宣佈封肚，但多仔媽媽Sue Radford去年宣佈再次懷孕，第22胎女兒將會在今年4月出生，而她日前宣佈第6大18歲的女兒Millie懷孕，孩子將會在今年9月出生，令Sue成為媽媽的同時，也是第4度成為婆婆。

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綜合外媒報道，英國一名44歲媽媽Sue 與48歲丈夫Noel Radford在過去30年，先後迎來21個孩子，原本她在2018年11月生完第21胎後表示，宣佈「封肚」，沒想到在去年10月再度懷孕，今年4月誕下第22胎女兒。Sue由14歲開始生第一胎Chris，之後兩夫婦「生上癮」生足30年仍不言休，在2018年11月才誕下第21胎Bonnie。

Sue生到第9胎的時候，丈夫Noel已接受結紮手術，惟二人仍想繼續生育，所以決定「解結」，再誕下12名孩子。

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宣佈第4度成為婆婆

日前，Sue在社交媒體發帖表示，「這將是相當讓人振奮的一年，我們即將在6週後迎來我們的寶貝，且我即將在9月再次成為婆婆。」Sue宣佈第6大18歲的女兒Millie懷孕，預產期是今年9月，第4度成為婆婆。

而排行第二的25歲女兒Sophie更學習Sue成為多產媽媽，早前誕下3名孩子，分別是6歲、4歲和2歲，這次女兒Millie懷孕，令Sue和Noel再次成為祖父母。

▲ 因為人太多，他們逗趣地在個人的頭上加上名字，讓大家認出他們。（The Radford family Facebook）

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養21名孩子開支甚大

據悉，養活21名孩子的開支巨大，兩夫婦每周單單花在買食物上用了約350鎊（約3563港元），每天消耗8.5升牛奶、3升果汁和3盒穀物等。單是在聖誕節，他們吞了3隻火雞、3.5公斤馬鈴薯、56個約克郡布丁（Yorkshire pudding）和大量蔬菜。他們外出光顧餐廳亦包下幾張大枱，埋單最少150鎊（1527港元）。

▲ The Radford family家中的雪櫃經常塞爆，放著不同的食物，應付全家23人的日常飲食。（The Radford family Facebook）

一家23口的生活主要靠家族經營的麵包店支撐，加上每周領取170磅（約1731港元）兒童福利金輔助。Sue表示養活大家庭要學識精打細算，購物時經常留意折扣及優惠碼等。

▲ 一家23人外出食飯，總是包場一般，佔用整間餐廳。（The Radford family Facebook）

但沉重的家務是Sue家中每天的大工程，全日不斷洗衫多達18公斤，每晚睡前要花3小時執屋，而且每次出門執行李更是大陣仗得如軍訓，不但需要將孩子的衣服分類，更要貼上標籤識別。

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責任編輯：王明芳