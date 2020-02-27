遙距關顧摯親 24x7智關愛守護

每日忙工作忙應酬，與長輩的相處時間有限。如果不是與他們同住，雙方的相處時間更少，平日大多只是靠電話或者訊息聯絡。相信大家都試過不斷打電話給老人家都沒有接聽、訊息又長期已讀不回、有時又不知他們去向，擔心他們是否安全！其實，想給予父母或家中長輩全天候的守護並非難事，SmarTone新推出的「智關愛守護」組合，包括「智關愛守護」服務及Swissvoice C50s智能手機套裝，讓家人可遙距守護老人家並提供即時幫助，不再受時間、地點的限制，猶如陪伴身邊更安心！

3大實用功能 安心貼心

1. 緊急守護：一鍵求救即時支援

擔心老人家有事不懂求救？Swissvoice C50s智能手機、手環、底座均設有「SOS 緊急求救按鈕」，無論老人家身處家中，抑或外出都可一鍵求救，家人可隨即收到電話、短訊及App通知連實時位置，給予及時支援。

當不斷打電話給老人家都沒有接聽時，可開啟強制語音通話功能，強制Swissvoice C50s智能手機致電家人，更可強制啟用視像功能，方便家人可即時觀察及衡量現場實況，再計劃下一步的行動和支援。

2. 位置追蹤：看清老人家身處何方

老人家外出時，既怕他們蕩失路，又或身處的地方不安全。「智關愛守護」服務就提供實時顯示定位功能，家人可通過對應的App即時掌握老人家位置，而且更可設定範圍警示，當老人家進入或離開指定範圍時，家人會收到短訊和App通知，可隨時了解他們的去向，不怕走失。

▲ 從手機App可清晰掌握老人家的實時位置，提供適時準確的支援。

3. 遙距支援：即時解決手機問題

「手機無端端不響不震，是否壞了？」為人子女的，相信都曾經都聽過相類似的說話，很多時都知道只是無意中按錯了設定，可是人不在身邊，無法即時解決，總不可能叫父母待周末才再用電話吧！通過手機App，家人可遙控Swissvoice C50s智能手機，就可隨時隨地即時解決手機應用問題，手機即時「重生」，方便快捷。

長者智能手機套裝 簡單易用

Swissvoice C50s智能手機的5 吋輕觸式屏幕連簡單易用的介面設計，既清晰又易於上手。配合特大鍵盤和快速相片撥號功能，不怕因老花或錯手而按錯號碼，更易聯繫家人朋友。加上手機配備強勁的音量喇叭，老人家更易聽到來電，而且通話清晰。更配備800萬像素主鏡頭和200萬像素前罝鏡頭，最適合老人家拍了與孫仔孫女的日常或旅行片段，再與親友分享，照片的效果絕不比其他智能手機遜色！

值得一提的是，Swissvoice C50s智能手機附有智能底座可作為家用電話，設有感應器能監測四周環境，如：溫度、光暗，更配備手環方便一鍵求救。每位Swissvoice C50s智能手機的使用者可與兩名看護人配對，方便家人同步守護摯親，隨時隨地提供適切的支援。

▲ Swissvoice C50s智能手機套裝專為年長摯親而設，具備各項實用功能，簡單易用。

瑞士品牌 全港電訊商獨家

來自瑞士兼且是全港電訊商獨家的SmarTone「智關愛守護」組合，服務月費只需$48，無合約期限，更具靈活彈性。配上Swissvoice C50s智能手機套裝，現有客戶只需$1,680就可入手（建議零售價$2,280），做個孝順仔女話咁易，全家輕鬆摯安心！

了解更多: https://bit.ly/2v1MNk0

（資料由客戶提供）

