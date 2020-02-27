【醫者仁心】梯級太高電動輪椅未能進入　上水暖心醫生走出診所為伯伯看病

▲ 坐電動輪椅的伯伯，因診所梯級太高未能進入，暖心醫生特意走出診所為他看病。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴重，不少市民一有不適都急著去睇醫生，求個安心。一名坐電動輪椅的伯伯因為心口不適求醫，卻遇上診所門前梯級太高而未能進入的問題。暖心醫生得知此事後，特意走出門外，為伯伯直接在門外睇症！

為輪椅伯伯戶外看病

有網民在Facebook群組「上水粉嶺人分享會」發文，指昨日看到一個坐輪椅的伯伯因為心臟不適，有被壓住的感覺，獨自一人在上水彩園邨睇醫生。樓主表示見到伯伯之前經過另一間醫務所，姑娘與他對談幾後，伯伯就離開了，向另一間醫務所方向走。

由於伯伯坐電動輪椅，加上診所門外的梯級太高，而未能進入診所。診所的姑娘經了解後，向醫生轉達情況，這位善心醫生立即走出診所，在門外為他診症，令網民大讚她「果然是一位好醫生」。

▲ 暖心醫生走出戶口為伯伯睇症。（圖片來源：上水粉嶺人分享會 Facebook）

由照片可見，坐輪椅的伯伯左腳截肢，大腿上舖著一塊毛巾，正在花糟旁邊接受診症。醫生穿上全套黃色保護衣服，亦帶上面罩及口罩，正在紀錄伯伯的症狀，旁邊有一名護士協助。

網民大讚：又細心又好人

帖文上載不足一日，已得到超過500人讚好。有網民認出該名醫生，表示她一直以來都「又細心又好人」，又指她平日看症非常仔細，不像其他醫生「20秒診症」。有人稱讚這位醫生平日睇症「快狠準，藥到病除，十分專業」。

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責任編輯：羅嘉欣