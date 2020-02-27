【一曲走天涯】李樂詩感幸運遇《真情》主題曲　初來港不習慣曾覺孤單

▲ 蓋世寶及黃冠斌主持的節目《一曲走天涯》邀李樂詩任嘉賓。

李樂詩（Joyce）為蓋世寶及黃冠斌主持的開電視節目《一曲走天涯》擔任嘉賓，該集將於周六晚（29日）播映，節目內Joyce大談當年隻身來港發展的經歷，原來初來港生活期間她難以融入香港文化，又認識不到新朋友，感覺孤單。憑著對音樂的熱誠和執著，最終咬緊牙關留港發展。

入行近25年的Joyce，當年憑着獻唱經典處境劇《真情》的主題曲《無悔愛你一生》打響名堂，此曲在電視上播足四年，陪伴着港人成長。

Joyce感恩遇上這首特別的作品，她謂：「由黃霑填詞、顧嘉煇作曲，無論曲詞都好易上口，曾有粉絲見到我說『很開心認識你，因為這首歌陪伴了我們成長』，一個歌手遇到一首這麼厲害的歌，是非常幸運的事。」

▲ 李樂詩當年的《真情》主題曲《無悔愛你一生》，街頭巷尾。（樂天提供）

生長於加拿大的李樂詩畢業於多倫多皇家音樂學院，更擁有十級鋼琴造詣，1992年在機緣巧合下來港發展，推出首張個人專輯《李樂詩》，其實來港發展初期，Joyce坦言不太習慣，沒有朋友感覺孤單之外，她又不習慣香港的生活節奏。

她說：「在港生活，我有一個好大的問題，就是我不懂過馬路，節奏太快，就算有路燈，但三秒都不夠，我經常都趕不及過；而且我在香港又認識不到朋友，香港人說話很快，我不明白對方在說甚麼。」

一個人賦閒在家的她，靠寫歌來度日，她說：「當時其實很孤單，只有媽媽陪我，沒有和朋友外出，唯有在家埋首寫歌。」

▲ 李樂詩育有3名兒子。（樂天提供）

近年Joyce將重心放到三位兒子身上，她表示10歲的大仔李然熙、7歲的二仔李然正都正在學鋼琴，只有3歲的細仔李然隆未知對音樂有否興趣，她謂不反對兒子加入娛樂圈，Joyce說：「也會給機會他們，但是他們要知道，不只是唱歌好便可，還有很多外在因素，例如關係及商業意識。」