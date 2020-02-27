涉天水圍藏橡皮筋彈射器　兩男生1准保釋1續還押

▲ 兩名被告向高等法院申請保釋，其中1人獲批。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，政府早前擬將診所用作檢疫用途，有人早前於天水圍發起遊行反對，兩名學生於天水圍社區健康中心附近被捕，涉藏有鋼珠及橡皮筋彈射器等，被控管有適合作非法用途的工具及攻擊性武器，案件早前提堂，兩人還押候訊，今(27日)向高等法院申請保釋，其中1人獲批准申請。

兩名被告為魏天樂（19歲）及 梁皓然（18歲），均報稱學生，同被控1項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，以及1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。

控罪指，兩名被告於2020年2月17日,在新界天水圍天業路行人隧道近燈柱管有3個打火機、1個打火機機油氣罐、1罐膠水、1袋咖啡過濾紙、2個防毒面具、3條六角匙、1把剪刀、1個玻璃瓶以及1瓶洗甲水，意圖將其作非法用途使用；並於同日同地無合法辯解，而攜有攻擊性武器，即1個橡皮筋彈射器以及89粒鋼珠，案件押後至4月29日再訊。

魏申請保釋獲批，准以現金2萬元，由父親、區議員巫啟航及校長以共5萬元作人事擔保，期間不得離港，每日到警署報到兩次，並須於晚上10時至翌日早上7時守宵禁令；梁申請保釋則被拒。

記者：林育慧