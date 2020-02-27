【買餸自己煮】抗疫留在家食住家飯　日本主婦每餐100日圓煮出有營飯餸

▲ 日本主婦分享省錢方法，如何用100日圓（約7港元）煮出一餐。

在新型冠狀病毒肺炎疫情期間，許多人花了不少金錢購買口罩、消毒清潔防疫產品，財爺派發1萬元又未太快收到，有市民選擇煮飯，省錢之餘，又食得安心。日本有位慳家主婦在網絡分享如何用100日圓（約7港元）煮出一餐，大家可以參考。

日本主婦澤子開設Instagram「chokin.2018」，她在2018年6月開始，一年就省下250萬日圓（近18萬港元）的生活開銷。她經常要為丈夫準備便當，很多時只花100日圓（即大約7港元）烹調，便當飯餸的種類多樣，有菜肉及很多配菜漬物，有時更附有湯，營養均衡。她分享了購買烹調食材的省錢方法︰

1 購入減價貨

超級市場尤其是日式超市，在關門前，很多鮮食包括肉類都會減價促銷，香港部分超市也會推出即將到期的特價貨。大家可以趁此購入，當然要留意食用日期，食得完才購買，否則只是浪費錢。

▲ 有超市會在關門前將肉類海鮮等食品減價促銷。（圖片︰chokin.2018 Instagram）

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2 食物分裝控制預算

購買了特價肉類後，可將肉類以小包裝分好，可以用來控制每餐分量，不會因煮過量而難以控制預算。例如1,000日圓（約70港元）約1300克的豬扒可以分為 4 天份，一天2至3餐只需 250 日圓（約18港元），未使用的肉就可放在冰庫急凍。

▲ 將一大份肉類依每餐的分量分裝，好好控制每餐的分量及預算。（圖片︰chokin.2018 Instagram）

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3 1.5倍份量的貯備

澤子建議購入食品、生活用品的數量，家中的日用品維持1.5倍分量，有充足貯備，亦可減少外出補給次數，可選購買多有平的貨品或家庭裝。在現時疫情期間，應減少外出，適量的貯備是必需，可是切忌過分囤積，例如食米，尤其在潮濕天氣的香港，食米易生穀牛（蛀米蟲）。

▲ 購入即將到期的特價貨。（圖片︰chokin.2018 Instagram）

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4 雞蛋料理多變化

在澤子分享的100日圓或平價的食譜中，會發現大部分都有雞蛋，雞蛋便宜又富營養，又能煮出不同的變化，最常出現的是蛋卷，亦有蛋花湯、雞蛋炒飯等。而炒飯可用吃剩的冷飯，不會浪費之外，炒出的米飯亦會較粒粒分明。

▲ 雞蛋是便宜富營養的食材。（圖片︰chokin.2018 Instagram）

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5 善用平價食材

在日式便當中常見有麵豉湯、梅子配飯、紫菜蛋花湯等，亦有豆腐料理，以上材料的價錢都平宜。此外，澤子的100日圓菜式亦見咖哩，一鍋咖哩可以分多餐食用，除了配飯外，亦可加入烏冬變成咖哩湯烏冬。

▲ 100日圓便當，有雞翼玉子燒蛋卷配漬物小菜。（圖片︰chokin.2018 Instagram）

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責任編輯︰顏紫燕