【自私行山友】魔鬼山積聚大量廚餘疑遭惡意傾倒垃圾 山友心痛：人性自私好恐怖
休閒 13:42 2020/02/27
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續肆虐，近日不少市民為呼吸新鮮空氣，於假日都前往郊外或登高行山，但隨行山友愈來愈多，加上有部分人士欠缺公德心，郊外垃圾問題亦愈來愈嚴重。有行山友自發上魔鬼山執垃圾時，驚見休憩亭後的山坡堆滿大量垃圾，懷疑有人惡意傾倒垃圾，山友紛紛斥責行為過份。
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有網友日前於fb群組「香港行山之友」上載多張照片，指原本自發到油塘魔鬼山撿垃圾，當她行到山上的2號休憩亭，休息時發現後山坡滿佈垃圾。從照片可見，山坡上有大量膠樽、鋁罐、膠袋、食物包裝袋、廚餘等等，猶如垃圾站一樣，衛生情況非常惡劣。
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該名山友表示：
攪咩丫，今日諗住上山執下垃圾啫，行到去2號休息亭，發現背後山坡全部都係畀人惡意將垃圾桶嘅垃圾推去山坡到。點解可以咁架，人哋將你間屋攪成咁你有咩感受丫？太過份啦！
不少網民看過照片後都表示「心痛」，又指很多人「毫無公德心」，直言「人性自私真係好恐怖」。
責任編輯：王俊賢