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【自私行山友】魔鬼山積聚大量廚餘疑遭惡意傾倒垃圾　山友心痛：人性自私好恐怖

休閒 13:42 2020/02/27

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

魔鬼山積聚大量廚餘疑遭惡意傾倒垃圾

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續肆虐，近日不少市民為呼吸新鮮空氣，於假日都前往郊外或登高行山，但隨行山友愈來愈多，加上有部分人士欠缺公德心，郊外垃圾問題亦愈來愈嚴重。有行山友自發上魔鬼山執垃圾時，驚見休憩亭後的山坡堆滿大量垃圾，懷疑有人惡意傾倒垃圾，山友紛紛斥責行為過份。

【抗疫變播毒】行山人士疑餵魚亂丟麵包污染水塘　行山友：香港行山人欠缺公德心

有網友日前於fb群組「香港行山之友」上載多張照片，指原本自發到油塘魔鬼山撿垃圾，當她行到山上的2號休憩亭，休息時發現後山坡滿佈垃圾。從照片可見，山坡上有大量膠樽、鋁罐、膠袋、食物包裝袋、廚餘等等，猶如垃圾站一樣，衛生情況非常惡劣。

(相片來源：香港行山之友)

(相片來源：香港行山之友)

大型垃圾堆積，環境非常惡劣。(相片來源：香港行山之友)

山坡上有大量膠樽、鋁罐、膠袋、食物包裝袋、廚餘等等。(相片來源：香港行山之友)

【齊心抗疫】Patagonia員工自發組隊行山執垃圾　執垃圾速度跟不上垃圾出現速度感無力

該名山友表示：

攪咩丫，今日諗住上山執下垃圾啫，行到去2號休息亭，發現背後山坡全部都係畀人惡意將垃圾桶嘅垃圾推去山坡到。點解可以咁架，人哋將你間屋攪成咁你有咩感受丫？太過份啦！

不少網民看過照片後都表示「心痛」，又指很多人「毫無公德心」，直言「人性自私真係好恐怖」。

【抗疫變播毒】行山避疫口罩紙巾隨處棄置　魏綺珊：太多自私精

責任編輯：王俊賢

 

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