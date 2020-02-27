西班牙歌唱家杜鳴高性騷擾逾20名女子　聲明道歉：願承擔全部責任

▲ 西班牙著名歌唱家杜鳴高曾性騷擾逾20名女子。

西班牙著名男高音杜鳴高（Placido Domingo）被揭多年來性騷擾逾20名女子，受害人更揭露當時若不順從杜鳴高的要求，就會失去演出機會。日前，杜鳴高一反常態，向害者發出道歉聲明，但他祖家西班牙的文化部就主動取消了兩場杜鳴高即將在馬德里舉行的表演，以示對受害女性的支持。

現年79歲的杜鳴高在1990年代與Jose Carreras，以及已故的巴伐洛堤組成「三大男高音」（Three Tenors），促進歌劇全球普及化，唱片及現場表演均叫好叫座。

與此同時，在1996至2011年，杜鳴高在華盛頓國家歌劇院身居要職。03年開始則在洛杉磯歌劇院擔任總導演。隨著年事漸高，他近年已改唱男中音。

▲ 杜鳴高曾是廣受尊崇的歌劇界傳奇。（法新社圖片）

有關杜鳴高的性騷擾報道於2019年8月首先出現。他被多達9名女子（包括8名歌手及1位舞蹈員）指控。指控時間跨越1980年代起的30多年間，地點則在杜鳴高任職的歌劇院內。

9名女子均指杜鳴高曾試圖透過安排工作要求與她們發生性關係，若然遭拒絕，也會在職場上向這些女子報復。當時的杜鳴高發聲明稱，該些指控內容並不準確，還強調所有事情都是你情我願下進行。

在傳媒廣泛報導的壓力下，杜鳴高於去年9月宣布辭去洛杉磯歌劇院總導演一職，並取消未來在洛杉磯歌劇院的所有演出。而在1996至2011年，他就於華盛頓國家歌劇院身居要職。

近日杜鳴高更發表道歉聲明：「我尊重這些女人終於感到可以大聲說出來，我想讓她們知道我對她們造成的傷害感到非常抱歉。我對自己的行為會承擔全部責任，我已從這種經驗中成長。」

▲ 杜鳴高是世界知名歌唱家及歌劇演員，表演以外，他也長時間在美國知名的歌劇院擔任領導工作。（法新社圖片）

杜鳴高忽然認錯，也許跟他所屬的美國音樂藝術家工會（AGMA）去年9月聘用了一名前檢察官，向27名業內人士進行調查有關。AGMA於2月25日發報告指出杜鳴高曾無論在工作地方抑或工作以外地方，曾向受害者進行不當行為，包括挑逗和性騷擾。

與此同時，西班牙的文化部就主動取消了兩場杜鳴高即將於5月中在馬德里舉行的表演，以示對受害女性的支持。

杜鳴高現任妻子是來自墨西哥的女高音歌手Marta Ornelas，現年85歲，兩人在1962年結婚。