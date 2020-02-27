【百歲尋親】98歲妹妹尋親半世紀終團圓　與101歲姊及92歲弟含淚牽手度最後時光

▲ 經過近半世紀的離別，三姊弟終於在百歲之年一家團聚。

尋親，未到最後一口氣都不應放棄。柬埔寨一位98歲婆婆，47年前因政局動盪問題與親人失散，以撿垃圾維生，在各方支援下生活得到改善，總算捱到百歲人生。她一直以為親人已被當權者殘殺，想不到101歲姐姐和92歲弟弟仍然在生，在慈善機構協助下三姊弟終於重逢，共度最後的時光。

據《BBC新聞》報道，上世紀70年代的柬埔寨正值赤柬當權，對人民大屠殺，造成約200萬人死亡，拆散無數家庭，包括現年98歲婆婆文森一家。文森於1973年與姐姐文潔及家人失散，丈夫也被殺害後，之後輾轉到首都金邊一個臭名昭著的垃圾場附近定居下來，以撿垃圾回收出售為生。

撿垃圾維生 照顧垃圾場數百孤兒

在柬埔寨兒童基金會的幫助下，文森的生活有所改善，並幫忙照顧在垃圾場數百名被遺棄的孤兒。

▲ 101歲的姐姐（左）和98歲的妹妹終於團聚。（柬埔寨兒童基金會's fb圖片）

文森一直以為家人已歿，但仍希望能回到家鄉走走看，可惜她年事已高行動不便，心願難以實現。基金會得悉後為她打探，終傳來好消息，原來文森的姐姐和弟弟仍在村裏過活。

姐姐成寡婦獨力照顧12孩

近半世紀過去，文森終與現年101歲的姐姐文潔和92歲弟弟重逢。

我能夠再次擁抱姐姐，對我意義重大；而弟弟在數十年後第一次握著我的手，我忍不住流淚……

▲ 三姊弟與一班親友聚首留影。（柬埔寨兒童基金會網頁）

姐姐文潔同樣以為妹妹早已離世，其丈夫及13個親戚也被赤柬政權殺害，多年來獨力照顧12個孩子受盡煎熬。

我們總是談起妹妹，但我從沒想過會再次見到她。

三姊弟把握了最後的時光團聚，兩姊妹最近更結伴遊覽首都金邊，彌補失去多年的姊妹情，攜手共度最後人生。

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責任編輯︰林綺玲