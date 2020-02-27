東九龍警區打擊違例泊車　1日發出1587張告票3車被拖走

▲ 東九龍交通部執行及管制組女高級督察顏家欣指，警方將會嚴厲打擊違例泊車。（曾秋文攝）

東九龍警區違例泊車情況有上升趨勢，警方昨（26日）嚴厲執行票控行動，一日發出1,587張定額告票，並拖走3輛涉嫌危險停泊車輛。

▲ 東九龍警區對違例泊車嚴厲執法，一名交通督導員正向違例客貨車抄牌。（警方提供）

東九龍交通部執行及管制組女高級督察顏家欣說，昨日發出的告票數量，與1月份發出2,100張相比，約為整月的75%。她解釋，基於早前較多人手調動處理反修例的示威，減少人手執法，現警方將會重回正常，加強對違例人士執法。

另外，亦因應近月疫情關係，很多人士會駕車到郊區行山，亦令郊區違例泊車數字增加，警方需要加強該些地區執法。

▲ 其中被拖走車輛，擋風玻璃上已有多張告票。（曾秋文攝）

顏家欣指，該次行動涉及東九龍交通部和各警區人員，在各區違例泊車重點進行執法，包括觀塘工廠區、將軍澳、秀茂坪、啟德一帶住宅地點等；其中單一將軍澳區發出最多告票405張，相信與該區較多住宅有關。

▲ 有涉阻塞交通的車輛被即時拖走。（警方提供）

另外，顏家欣又指，被即時拖走車輛，主要因為違例泊車導致危險或是阻塞交通需要即時拖走；今次行動被拖走的3輛車，包括2輛在觀塘區及1輛在將軍澳，該些車輛因停泊位置，令其他車輛需要切取對面行車綫構成危險。不過，從現場警方展示的車輛可發現其中車輛，相信已停泊一段時間，車上擋風玻璃有多張警方發出的告票。

顏家欣稱，近期違例泊車上升，警方除採取行動打擊違例泊車外，亦希望提醒駕駛者，警方加強執法的信息；尤其是涉及雙行泊車、於限制區（特別在巴士站附近）非法上落客或貨物，以及停車等候的司機。

記‵者：曾秋文、廖傑堯