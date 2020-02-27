【財政預算案2020】陳茂波：社會事件令警員工作辛苦　應予加班津貼

▲ 陳茂波稱去年社會事件令警員工作辛苦，應該給予他們加班津貼。（馮漢柱攝）

財政司司長陳茂波今（27日）於立法會財委會上稱，去年社會事件令警員工作辛苦，應該給予他們加班津貼；他又總結去年警隊經驗，有需要補充裝備及人手，認為做法合理，因此支持警隊資源要求，列入財政預算案當中。

陳茂波認為，一旦有個別警員出現不當行為，可作出投訴，但他難以接受「一竹篙打一船人」，反駁非建制派議員混淆視聽。

警務處下年度預算增至近258億元 按年升9%

警務處2019/20年度修訂預算開支達235.9億元，以警務人員津貼開支佔最大，由原預算2.56億元，修訂為25.49億元，增幅約9倍；本年度的薪金開支亦達166.79億元，較原來預算的161.64億元，增加5億。

警隊又預期下年度會淨增加2,543職位，連同1名首長級職位，人手將增至38,406人，增幅7%，佔來年整體公務員人數增長近42%。

在各工作綱領中，警隊預算增幅最高是約56億元的行動單位工作，達17.9%，負責應付重大事件、災難、騷亂及恐怖活動，以及執行重大保安及人群管理活動。購買裝備方面，警隊將更換6架裝甲車、以及購置多艘快速追截艇、巡邏警輪、高速突擊登陸艇，整體撥款預算約1.38億元，比對上一年大增44.7%。

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責任編輯：吳卓峰