【結束營業】Jamie's Italian香港店2月底結業　推特別優惠酒水半價

▲ Jamie’s Italian港台三間分店月底結業。

由英國名廚Jamie Oliver創立的特許經營餐廳「Jamie's Italian」，今日（2月27日）宣布由於過去半年受到社會運動及新冠肺炎（即武漢肺炎）影響，位於香港及台灣的三間分店於2月底結束營業。

台灣的唯一一間分店於今日（2月27日）作最後營業，顧客在當地可享全單半價優惠。至於香港的兩家分店在明日（28日）最後一天營業，顧客可享酒水半價優惠。

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於2008年由英國名廚Jamie Oliver創立、直到2014年正式入主香港的特許經營連鎖意大利餐廳「Jamie's Italian」。港台官方Facebook發表聲明：

我們非常遺憾Jamie’s Italian在香港及台灣的餐廳將在本月底結束營業（香港分店至2月28日、台灣分店至今天）。 我們想要感謝全體員工、忠實顧客、親友、供應商及投資人一直以來的支持，沒有你們就沒有Jamie’s。 說再見絕非易事，但我們希望能再跟您喝最後一杯。 為了回饋支持我們的好朋友，我們邀請所有親友以及喜歡Jamie’s Italian的大家來餐廳用餐並享有特別優惠，我們不見不散！

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▲ Jamie Oliver曾到訪香港。（Facebook圖片）

香港Jamie's Italian酒水半價

位於台北信義區的台灣分店今日宣佈結業後，已收到大批客人致電訂位，餐廳為了客人安排全單半價的特別優惠，

TOPick記者致電尖沙咀分店查詢，兩家店舖暫時會為客人安排酒水半價的優惠，因現時店舖存貨量不多，故未知稍後會否有更多優惠推出，建議顧客可以留意Jamie's Italian的香港官方Facebook。

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▲ 香港分店廣受外國人歡迎。（Facebook圖片）

其實，Jamie's Italian初抵香港時曾經引起排隊風潮，及後熱潮減退，餐廳為保客源曾經推出超抵Happy Hour優惠，指定酒精類飲品更低至港幣10元一杯。詳情按此。

尖沙咀分店

地址：海港城海洋中心4樓412號舖

電話：37583333

銅鑼灣分店

地址：登龍街1-29號金朝陽中心2期 Midtown 2樓

電話：39582222

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責任編輯：王俊賢