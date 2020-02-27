【新冠肺炎】新加坡男子赴中國後違反居家檢疫 被取消永久居民資格

▲ 新加坡一名男子被取消永久居民資格。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延至全球，新加坡也有90宗確診個案。當地一名45歲男子，由於近日曾前往中國，被當局要求居家檢疫，但該名男子沒有遵照當局的要求，反而計劃離開新加坡，在機場被截獲，當局已拒絕他再入境准證（re- entry permit）的更新申請，意味他將喪失永久居民和再次入境新加坡的資格。

《聯合早報》網報道，一名45歲新加坡男性永久居民，因近期曾前往中國，他在2月20日接獲「居家通告」。儘管職員已告知他居家通知的相關條例，但該名男子不但不接電話，職員在他回新加坡數日後展開執法檢查時，發現他不在所申報的住址。

當局追蹤男子的行蹤，2月23日追查到該名男子在新加坡樟宜機場，準備離開新加坡。職員告知男子已違反居家通知條例，可能受到處分，男子也堅持要離開。

考慮到該名男子任意妄為的違例行徑，當局已拒絕他再入境准證（re- entry permit）的更新申請。這意味著他將喪失永久居民和再次入境本地的資格。

新加坡確診宗數增加，當局在2月19日推出最新規定，凡過去14天赴湖北省以外的中國地區的新加坡公民、永久居民與長期准證持有者，一旦返回新加坡，將接獲長達14天的「居家通告」（Stay Home Notice）。凡接獲「居家通告」，不僅14天內不得外出，違反規定者將受處分。

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責任編輯：王俊賢