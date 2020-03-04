【齊心抗疫】港大醫科生夥NGO落區派口罩　向劏房戶少數族裔授防疫貼士

▲ 港大醫科生夥同NGO組成義工隊，落區探訪劏房竹及無家者，為弱勢社群防疫提供支援。

新冠肺炎疫情持續，香港市民人心惶惶，除了怕被傳染，也日夜為防疫物資憂心。雖然近日消毒搓手液、漂白水等供應量逐漸回升，但口罩依然短缺，即使有得賣，價格分分鐘比正常價格貴幾倍。

面對大量基層、劏房戶對物資的迫切需求，社區內的少數族裔又未必全面掌握防疫資訊，NGO 醫護行者聯同自發組織「民間防疫小隊」，為弱勢社群提供支援。

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▲ Sushila（左）、Emily（中）及Karen（右）一同為社區防疫努力。（陳智良攝）

醫護行者為社區提供一站式醫療健康支援服務，包括物理治療、社區藥房、外展健康站等，副中心經理（健康服務運作）、註冊護士廖健恩（Emily）指，因應新冠肺炎來襲，組織於1月開始積極籌備支援工作，如疫症資訊整合、物資收集等。

而由港大在學醫科生、畢業生兼前線醫護組成的「民間防疫小隊」，部分成員曾於醫護行者做義工，因而促成了合作。醫護行者主力與社福機構合作，聯絡有需要的基層家庭，民間防疫小隊則提供人手、資源，兩個組織「拍住上」。

年初四出動 4000口罩7日派光

「民間防疫小隊」義工Karen為港大醫科生，早在1月中意識到口罩開始短缺，便聯同其他同學組成10人團隊，既嘗試網上訂購，又託外地朋友幫忙採購，幸運地於新年間送到香港，總數大約4000個。「團隊日以繼夜在網上找供應商，我們想與NGO合作，把採購到的物資分配給有需要的人。」

大年初四起，小隊加入醫護行者的社區支援工作，將物資分發予基層家庭、劏房戶、清潔工及少數族裔，同時教他們正確的防疫衛生貼士。

▲ 醫護行者十分關注前線清潔工，曾派口罩給他們。Emily指疫情已持續個多月，未來除了關注疫情發展，也會留意基層的精神壓力，或因疫情而帶來的生計問題。（被訪者提供）

當時情況十分嚴峻，不少基層家庭完全買不到口罩，平均一個2至3人共住的家庭，口罩存貨量只得3日。Emily補充：

有獨居人士、長期病患者無人照顧，也有任職保安、清潔、物流或服務業人士，必須出門工作，但沒有口罩。 他們好想知哪裏能買些負擔得起的口罩，也反問我們會否售賣，因為去所有藥房都找不到口罩；變相出現好多重用口罩的情況，如洗乾淨再用、一個用4、5日等。

▲ 一星期約探訪3至4次，以持續了解基層、劏房戶及少數族裔的情況。（被訪者提供）

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蒸、曬、洗後晾乾都是常見謬誤，口罩愈用愈薄。「有些長者的日用品逐漸短缺，不能外出，又沒有資源，之前可能有社工上門的服務，但因疫情而暫停了。」Karen補充。

4000個口罩一星期內已派光，每次派10至20個，長期也不能應付他們的生活，故除了發物資以外，Emily和Karen亦相當着重防疫教學，好讓基層了解勤洗手、做足衛生的重要性，進一步減低感染風險。

為少數族裔解決語言障礙

另外，不少居港的少數族裔家庭因為語言不通，因而未能全面掌握疫情資料。衛生資訊、方法無從得知，也不擅於互聯網上尋找資訊，故愈來愈憂心。醫護行者關顧他們的需要，製作多種語言版本的防疫資訊，也會找少數族裔義工做翻譯。

▲ 醫護行者的防疫資訊有分多種語言，如尼泊爾語、烏都語，讓少數族裔能在自己的社群中傳閱。（陳智良攝）

他們不太熟悉病症的傳播途徑，也對社會安排感到混亂，如上學、交通等；父母的擔心更強。因不清楚怎樣能確保子女的安全，也不知道應如何教育他們。

不只疫症知識，生活貼士如：在外別「捽眼捽鼻」，避免觸碰扶手、欄杆，酒精搓手液怎樣用等，他們都會教。

少數族裔Sushila是醫護行者的義工，主要做翻譯。她指少數族裔多參考家鄉政府的網頁，以了解疫症，或透過社交媒體得知香港現況。Karen補充，其實少數族裔所面對的問題、誤解與香港人類似，惟因語言不通，能獲得的資訊也沒香港人那麼全面，故通常會靠分享後的問答環節，一一解答他們的疑問，也會釐清謬誤、增進認知。

▲ Sushila會與少數族裔解釋病毒來源、病徵，及家居衛生、戴口罩的正確方法。（陳智良攝）

曾探望無家者 肩負行醫的使命感

「民間防疫小隊」曾探訪無家者，Karen發現他們大多認為因沒社交接觸，就不用帶口罩，但忽略了街上或有大量病毒、飛沫存在，相當危險。「我們可能覺得，一出門口就要戴口罩，但對他們來說，他們一直都在外面。其實會建議他們連睡覺時都要戴口罩，但又基於經濟問題，他們根本無法負擔買口罩、梘液的錢。」

或因為現時經濟轉差，失業率上升，街上甚至多了新的無家者。除了難以負擔清潔用品，就連平時會去洗澡和消遣的體育館、圖書館也因疫情而關閉，生活困擾變得愈來愈多。

他們的床鋪、家當都不會恆常清潔，其實又是另一個病毒滋生的來源。我們會嘗試多做點，找酒精搓手液給他們，起碼可以清潔雙手。

▲ Karen指，「民間防疫小隊」打算恆常探望這些無家者，以確保他們一直有消毒衛生用品。（被訪者提供）

在學期間曾到醫院實習，Karen以前覺得做好份工就夠，現在發現行醫的使命相當重要。「這幾年不斷吸收知識、裝備自己，但今次發現到，原來另一個行醫的重點，是要思考如何將你具備的知識，傳遞給有需要的人。要好好傳達訊息，先要了解群體，用簡單的方式講，他們才會覺得關自己事，才肯聽，這些都是我們以前未必注重的。」

不論身分，只要具備專業知識，就會幫人：「教授有跟我們出去探訪，原來去到他的地位，仍會親力親為地善用自己的知識，帶到社區。這令我們醫科生思考，未來怎樣在工作之外，做得更多，回饋社區。」

記者：吳霆俊

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