【多產媽媽】懷孕30周早產四胞胎 媽媽分享產前產後對比圖：帶給我前所未有的力量

▲ 四胞胎媽媽分享產前產後對比照。

當得悉自己懷上多胞胎，相信作為媽媽一定驚喜萬分。外國有一名4胞胎媽媽，就分享自己懷孕30周零4日及孩子出生後30周零4日大的對比照，獲得大批網民讚好。

媽媽Lindsay育有4歲的長子Carson和歲半大的四胞胎，4胞胎其中3個是男孩、1個為女孩。Lindsay與丈夫經常Youtube頻道《The Hay Family》和IG粉絲專頁，分享一家7口的趣事，懷孕過程的日常生活記錄等，其IG專頁有超過15萬粉絲。

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▲ 媽媽分享產前產後對比照。（IG圖片）

30周早產4胞胎

4胞胎是在去年7月剖腹出生，孩子出生後都非常精靈，不斷踼腳、尖叫和哭泣，不過由於是30周早產，各孩子當時只重約3磅，需要住院插喉，1個月後才可出院回家。

Lindsay不時為孩子穿上不同服裝，拍攝美照。雖然經常要照顧BB，但Lindsay也沒有忽略大仔，去年12月時亦幫他辦4歲生日會。

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▲ 由於孩子早產，需要插喉住院。（IG圖片）

近日Lindsay上載了懷有四胞胎時及他們出生後的對比照。她表示，這4名孩子超越了她懷孕時設想的期望和夢想。

儘管時光飛逝，我相信仍有更好的將來等待著我們。生育這些孩子背後，是別人看不見的疤痕，但亦帶給我前所未有的力量。我們是備受祝福的，我永遠不會視這為理所當然。

▲ Lindsay不時分享一家7口的溫馨合照。（IG圖片）

不少網民紛紛留言，「當時懷孕真的很辛苦，但他們慢慢長大後，一切也是值得」、「媽媽真的很偉大」、「日後也要跟孩子拍一張對比圖」等。

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責任編輯：林愛娜