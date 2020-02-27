【齊心抗疫】香港家庭教育學院生產本地口罩　首批製作30萬個每個售2元

▲ 香港家庭教育學院宣布生產口罩。（陳靜儀攝）

香港家庭教育學院今（27日）宣布，早前訂購的五部口罩機，第一部已於上周交付，並已完成組裝，現隨即於一個無塵車間生產口罩。學院預計首星期可以生產口罩約30萬個，下星期可以將產量提升至每星期70萬個，會以每個$2對外配售，而下星期四開始會預留15個口罩，透過安老事務委員會免費派發予長者。

香港家庭教育學院總監狄志遠稱，由自己做口罩，可以幫助穩定口罩供應；信念之一是盼為港人做些事情。學院稱，口罩分發分為兩部分，首先會免費派發予個別行業的有需要員工、醫療救傷機構，以及長者等，會透過政府政策創新與統籌辦事處及行政會議成員林正財等單位，協助分發。

▲ 香港家庭教育學院展示部分口罩成品。（鄧凱文攝）

另外口罩又會對外配售，售價約每個2元，透過私家醫生、牙醫及獸醫網絡向診所供貨，也會跟護士協會及有需要的非牟利機構合作，也會透過18區區議會，每區5000個，出售予基層市民。

負責口罩生產線監製鄭承隆指出，口罩是即棄三層過濾設計，中間係BFE99級別的溶噴布，正接受外國的產品檢測，即使未有化驗報告，但相信口罩有一定防護作用：

香港人生產的口罩，比其他國家的土炮製的口罩會有信心保證！

不過他承認，有關口罩只用作一般防護功用，未可以在醫院內進行高風險的醫療程序時使用。他透露自己投資了400萬元，有獲有心人支持150萬元生產，設有本地及內地廠房，但內地廠房只作後備用途，而疫情過後是否繼續生產口罩，要視乎之後的情況而定。

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記者：鄧凱文