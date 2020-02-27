【開心速遞】第799至802集劇情預告　根叔要家人改晚睡壞習慣

▲ 《愛‧回家之開心速遞》

《愛‧回家之開心速遞》本周劇情繼續有關於熊家、龍家的故事。

第799集（27/2）

樹根見家中各人失魂落魄，懷疑家宅流年不利，及後發覺若水、樹仁等都是夜貓子，晚上不願睡覺，因而毫無精神，身體變差。

樹根要家人改掉晚睡的壞習慣，重過正常作息的生活，樹仁等卻託辭推搪；樹根遂決意親自監視他們，結果發現……

樹根訂下早睡條例，揚言每晚十二時便會關掉電燈、寬頻等設備，還要沒收若水等人的手機，務求要讓他們得到充份休息，可惜卻收不到成效。

樹根將行動升級，若水等人苦不堪言，各自設法逃避……

第800集（28/2）

力士得罪了Jenny，一直未能獲她原諒，得力王鼓勵而屢敗屢試。

力士思妻之情越來越嚴重，力王想設法幫他，遂向力蓮與家聰求助。

力蓮教力王佈局讓力士博取Jenny的同情，力士按力王所言行事，怎料力蓮原來不安好心，害力士功虧一簣。

力王帶力士往購買鑽石，欲藉此逗Jenny開心，卻因力王的出錯而發生意外，二人險死還生……

與此同時，Jenny聽到Peter等談及力士假裝珍妮武士的經過，覺得錯怪了力士……

第801集（29/2）

樹仁和栢菲偶遇大胃王金家樂，家樂原來是栢菲的前度男友。

樹仁見家樂與栢菲態度親暱，二人對吃的追求一致，異常投契，不禁妒火中燒；家樂亦對樹仁滿懷敵意。

八千公舉辦相撲手火鍋大胃王比賽，家樂、栢菲決定參加，樹仁被家樂揶揄無法滿足栢菲的食慾，為此耿耿於懷。

在Peter等人慫恿之下，樹仁決意接受特訓參賽，結果吃盡苦頭。

家樂懷緬從前跟栢菲一起的歲月，有意重新追求她。

大胃王比賽舉行當天，樹仁與家樂正面交鋒……



第802集（1/3）

Andy以照顧家人為由，經常遲到早退，幸得Peter包庇。

天娥發現Andy替其他公司工作賺取外快，遂將他開除；Andy自稱家族龐大，負擔極重，設法求情卻不果。

Andy的三祖母往接龍集團尋找孫兒，若水、龔燁遇上她，才知Andy原來並沒說謊；他們找人通知Andy來見三祖母，怎料三祖母誤打誤撞下走進……

Andy終於找到三祖母，及後更因她得以復職。Peter等同事得悉Andy的家世顯赫，對他態度大變……