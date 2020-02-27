【開心速遞】港姐季軍丁子田為空降《愛回家》　奉旨要為Terry生B【有片】

▲ 丁子田在《開心速遞》中做Terry的女朋友。

TVB人氣處境劇《愛‧回家之開心速遞》中Terry（李偉健飾）與垃圾清（周梓盈飾）的戀情，隨著周梓盈約滿無綫而無疾而終。

近日，《愛‧回家之開心速遞》安排氣質港姐丁子田客串劇組飾演與Terry（李偉健飾）門當戶對的富二代Kelly，令人期待丁子田往後在《愛‧回家之開心速遞》與Terry（李偉健飾）擦出火花。

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▲ 丁子田指今次在《開心速遞》只是客串。（《開心速遞》截圖）

丁子田或成Terry女友

《開心速遞》劇情講述大龍生（羅樂林飾）為了添孫增強運情，可惜已婚的龍力士（鄭世豪飾）無法生育，大龍生便將抱孫希望托付在Terry身上，更安排富家女Kelly與Terry拍拖，務求誕下「鼠B」為自己添福添壽。Kelly更化身廿四孝女友，與Terry踩單車時照顧周到，主動載Terry和為他噴上蚊怕水。

仙氣十足的丁子田在《開心速遞》出現，更和Terry譜出愛曲的橋段今觀眾眼前一亮，大家對於Terry和Kelly的發展留有想像空間。

對於丁子田會否成為《開心速遞》固定角色是，丁子田經理人回覆TOPick：「暫時是客串，希望反應好，可以繼續努力啦。」

▲ 丁子田是2018年香港小姐季軍。（Instagram圖片）

2018年參選《香港小姐》的丁子田，當時為冠軍大熱人選，最終卻只得季軍，當晚身為姑母的TVB綠葉演員丁主惠亦有到場支持。

丁子田於美國芝加哥成長，並在美國密歇根大學主修生物心理學，並副修認知科學和神經生物學，在回流香港參選港姐前曾任藥劑顧問2年。

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